Смертельное ДТП на Мурманском шоссе: погиб не человек

ДТП с лосем произошло утром 20 июня на подъезде к Петербургу.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 7:40 на 74-м километре автодороги Р-21 «Кола» легковой автомобиль сбил лося. Люди не пострадали. А вот животное, судя по фотографии в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», погибло.
В первые недели лета вероятность аварий с лосями увеличивается. Матери прогоняют подросших детёнышей, и они начинают самостоятельную жизнь: совершают долгие переходы, выходят в города, пересекают автомобильные дороги. В случае ДТП водитель может быть оштрафован.