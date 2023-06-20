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    Смертельное ДТП на Мурманском шоссе: погиб не человек

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    4 комментария

    ДТП с лосем произошло утром 20 июня на подъезде к Петербургу.

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    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 7:40 на 74-м километре автодороги Р-21 «Кола» легковой автомобиль сбил лося. Люди не пострадали. А вот животное, судя по фотографии в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», погибло.

    В первые недели лета вероятность аварий с лосями увеличивается. Матери прогоняют подросших детёнышей, и они начинают самостоятельную жизнь: совершают долгие переходы, выходят в города, пересекают автомобильные дороги. В случае ДТП водитель может быть оштрафован.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Если вы, будучи за рулем, заметите лося на проезжей части или рядом, важно снизить скорость или полностью остановиться, дать лосю перейти дорогу, а затем медленно продолжить движение. Если дикое животное находится в бедственном положении или угрожает людям, звоните в мобильную экологическую дежурную службу по круглосуточному телефону (812) 417–59–36 или по номеру экстренных служб 112.

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    Комментарии 4

    Гость20 Июн 2023 в 09:50
    Шикарный заголовок!!!
    +2−0
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