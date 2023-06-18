На МКАД автомобилист сбил трех лосей за раз. Авария может обойтись ему в 240 тысяч рублей

В Москве на внутренней стороне
официальный канал прокуратуры города Москвы
Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы уже поставила на контроль вопрос возмещения ущерба, причиненного окружающей среде в результате гибели животных. Прокуратура Южного административного округа в свою очередь контролирует установление всех обстоятельств аварии.
Напомним, по федеральному законодательству ущерб за одного сбитого лося оценивается в 80 тысяч рублей. У лосей продолжается весенний гон, а молодняк начинает самостоятельную жизнь. Период активности лосей продлится до начала июля.