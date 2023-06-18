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    На МКАД автомобилист сбил трех лосей за раз. Авария может обойтись ему в 240 тысяч рублей

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    44 комментария

    В Москве на внутренней стороне 32-го километра МКАД автомобиль «Киа» наехал сразу на трех лосей, сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы 18 июня. Животные цепочкой пытались пересечь скоростную магистраль через плотный поток машин. Как сообщает прокуратура, два лося погибли на месте. 32-летний водитель столкнувшегося с ними автомобиля не пострадал. На месте работают оперативные службы города.

    официальный канал прокуратуры города Москвы

    Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы уже поставила на контроль вопрос возмещения ущерба, причиненного окружающей среде в результате гибели животных. Прокуратура Южного административного округа в свою очередь контролирует установление всех обстоятельств аварии.

    Напомним, по федеральному законодательству ущерб за одного сбитого лося оценивается в 80 тысяч рублей. У лосей продолжается весенний гон, а молодняк начинает самостоятельную жизнь. Период активности лосей продлится до начала июля.

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    Комментарии 44

    Гость18 Июн 2023 в 13:14
    Лоси у нас священными животными стали?
    +0−0
    Гость18 Июн 2023 в 13:08
    Водитель ехал по дороге предназначенной для АВТОМОБИЛЕЙ, а не по лесной тропе!!!
    Может пусть « родственники» ЛОСЕЙ купят автолюбителю новую МАШИНУ
    +0−0
    Гость18 Июн 2023 в 13:07
    Лосей, конечно, жаль. Но водитель мог и инвалидом остаться и без машины. И вообще может машина в кредите. И страховая может этот случай не рассматривать, скорее всего. На видео видно, что человек едет в потоке, ничего не нарушает. И вдруг на него прыгают лоси. Только не водители могут говорить о наказании парня. Он ещё от заикания будет лечиться. Вы что? Если вы едите, а вам бросится самоубийца под колеса? Вас тогда надо что убить?
    Жаль парня и несправедливо наказывать его. Он за ремонт машины ещё выплатит. Он ехал в городе, а не по лесу. Я женщина, стаж вождения 26 лет. И не дай Бог кому-то попасть в такую ситуацию.
    +0−0
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