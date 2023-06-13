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    Трех лосей сбили на Софийской улице и федеральных трассах Ленобласти меньше чем за сутки

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    С вечера 12 июня до утра 13 июня в Петербурге и Ленинградской области произошло три ДТП с лосями. Людям повезло, чего не скажешь о животных.

    Около полуночи на Софийской улице в Колпино, в районе дома 151, автомобиль сбил лося, рассказали очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». Судя по кадрам с места ДТП, сохатый не выжил. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» уточнили, что люди в аварии не пострадали.

    «Мегаполис»

    Накануне вечером на дороге А-114 «Вологда — Новая Ладога» выскочивший на дорогу лось попал под колеса внедорожника. Как рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП произошло в 22:16 на 343-м километре трассы, неподалеку от деревни Хвалово. Люди не пострадали. Животное же, по словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», через какое-то время скончалось от травм.

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    Еще одно ДТП с лосем произошло в 8:11 13 июня на 20-м километре трассы Р-21 «Кола» в направлении Петербурга, добавили в дорожном управлении. Сохатого сбил легковой автомобиль. По предварительным данным, пострадавших в аварии нет.

    Напомним, что у лосей продолжается весенний гон, и сейчас сезон, когда молодняк начинает самостоятельную жизнь. Молодые особи ведут себя очень активно, выходят на территорию городской застройки и на дороги. Водителям стоит быть особенно внимательными, ведь наезд на лося нередко заканчивается тяжелыми и даже смертельными травмами. Период активности лосей продлится до начала июля.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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