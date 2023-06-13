Трех лосей сбили на Софийской улице и федеральных трассах Ленобласти меньше чем за сутки

С вечера 12 июня до утра 13 июня в Петербурге и Ленинградской области произошло три ДТП с лосями. Людям повезло, чего не скажешь о животных.



Около полуночи на Софийской улице в Колпино, в районе дома 151, автомобиль сбил лося, рассказали очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». Судя по кадрам с места ДТП, сохатый не выжил. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» уточнили, что люди в аварии не пострадали.