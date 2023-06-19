Остерегайтесь лосей. Жара гонит их на петербургские дороги

В Петербурге и окрестностях лоси спасаются от насекомых, которые одолевают их в лесах. Поэтому сохатые выходят на дороги — и могут представлять опасность для водителей.



Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора просит автомобилистов быть осторожными, сообщает 19 июня пресс-служба ведомства. Им рекомендуют соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными в местах, где есть знаки о возможном появлении животных, а также на неосвещенных участках дорог утром и вечером.