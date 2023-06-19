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    Остерегайтесь лосей. Жара гонит их на петербургские дороги

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    В Петербурге и окрестностях лоси спасаются от насекомых, которые одолевают их в лесах. Поэтому сохатые выходят на дороги — и могут представлять опасность для водителей.

    Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора просит автомобилистов быть осторожными, сообщает 19 июня пресс-служба ведомства. Им рекомендуют соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными в местах, где есть знаки о возможном появлении животных, а также на неосвещенных участках дорог утром и вечером.

    t.me/love_murino

    Лоси действительно стали чаще попадаться на дорогах и в черте города — например, этих животных видели в Буграх. Троица невозмутимо бегала по полю.

    Если вы увидели животное на обочине или рядом с дорогой, лучше притормозить и пропустить его.

    А здесь можно посмотреть видео, как невезучий водитель в Москве на внутренней стороне МКАД наехал сразу на трех лосей.

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