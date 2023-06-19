Спасибо топям. Маленьких «журавлей» встретили в Удельном парке

Петербуржцы просят сохранить Удельный парк с его уникальными биотопами. Там живут краснокнижные птицы, в частности камышницы, относящиеся к отряду журавлеобразных. О встречах с ними 19 июня рассказывают подписчики сообщества «Птицы СПб и России».
Камышницы выводят потомство в топях юго-западной части Удельного парка. Они занесены в Красную книгу Санкт-Петербурга и обычно ведут очень скрытный образ жизни, но, живя в парках, немного привыкают к человеку, и осторожные бёрдвотчеры могут полюбоваться ими. Поэтому важно это доверие сохранить, как и место их обитания, отмечают участники сообщества.
Латинское название птицы Gallinula chloropus можно перевести как «зеленоногая курочка». Её ноги отлично адаптированы для передвижения по топким берегам — длинные и сильные, с удлинёнными пальцами. Если взрослые особи больше похожи на курочек, то птенцы просто вылитые журавли, только совсем крошечные.