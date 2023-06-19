В Петербурге прозвучит «Варшавская мелодия»

Пьеса Леонида Зорина, написанная в 1960-х годах, стала настоящей классикой советской драматургии и до сих пор является популярной репертуарной пьесой. Для своего времени она затрагивала ранее запретные темы и была откровением для зрителей, рассказывая о том, как любовь становится жертвой государства. Но проблемы человека и государства не исчезли и сейчас, и пьесы Зорина продолжают ставить и по сей день.

По сюжету полька Гелена (Марина Александрова) и советский человек (Антон Васильев) встречаются на концерте в филармонии. Он будущий винодел, прошедший войну. Она — студентка консерватории, пережившая оккупацию Польши. История их любви, начавшаяся в 1946 году, растянется на два десятилетия. На пути героев к счастью встанет сначала государство, запретившее браки с иностранцами, затем сложный выбор между долгом и чувством.



Сергей Сотников ставил спектакли в «Сатириконе», Театре наций, «Современнике», Центре им. Вс. Мейерхольда, Булгаковском доме, театре «Йорик» (Латвия) и др.