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    Я обязательно победю! 10 глаголов, которые все произносят и пишут неправильно (и вы тоже)

    Пора разобраться с этими сложными словами

    799
    4 комментария
    Ошибаетесь в глаголах? Это может сыграть злую шутку
    Ошибаетесь в глаголах? Это может сыграть злую шуткуКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    В русском языке очень много коварных слов, которые могут вас легко запутать — не только написанием, но и произношением. Например, глаголы. Сможете ли вы отличить, какие из слов этого теста написаны верно, а какие нарушают все правила русского языка? Только не забудьте перед началом гордо сказать: «Я победю!»

    Вы купили кофе в зернах, но дома нет кофемолки. Что вы попросите сделать с кофе у бариста?

    После стирки ваши джинсы сели. Что они делают, когда вы пытаетесь их надеть?

    На выходных вы приняли твердое решение оставаться в кровати. А как это правильно сказать?

    Если ваш друг собрался занять деньги, что он имеет в виду?

    Какое из этих слов написано верно?

    Вам нужен укол. А как правильно об этом сказать? Его ставят или делают?

    Только одна форма глагола «пойти» здесь однозначно неправильная, и вам нужно вычислить какая!

    Только одна пара слов здесь написана правильно. Какая?

    Напоследок приберегли задания со звездочкой. Как правильно — «пылесошу» или «пылесосю»?

    Ну и как же без глагола «победить» в первом лице! Как он будет звучать?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Я обязательно победю! 10 глаголов, которые все произносят и пишут неправильно (и вы тоже)

    Увы, но победить не получилось! Глагол оказался сильней

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Я обязательно победю! 10 глаголов, которые все произносят и пишут неправильно (и вы тоже)

    С какими-то глаголами вы справились, но большая часть оказалась вам не под силу

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Я обязательно победю! 10 глаголов, которые все произносят и пишут неправильно (и вы тоже)

    Достойно! Вас не напугать какими-то глаголами, но парочка ошибок всё же прокралась

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Я обязательно победю! 10 глаголов, которые все произносят и пишут неправильно (и вы тоже)

    Вы действительно победили! И глаголы, и наш тест

    Поделитесь результатом

    Ошибаетесь в глаголах? Это может сыграть злую шутку
    Ошибаетесь в глаголах? Это может сыграть злую шуткуКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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    Комментарии 4

    Гость19 Июн 2023 в 19:51
    Ну ужас,но не ужас ужас.
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