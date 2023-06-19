Я обязательно победю! 10 глаголов, которые все произносят и пишут неправильно (и вы тоже)

В русском языке очень много коварных слов, которые могут вас легко запутать — не только написанием, но и произношением. Например, глаголы. Сможете ли вы отличить, какие из слов этого теста написаны верно, а какие нарушают все правила русского языка? Только не забудьте перед началом гордо сказать: «Я победю!»