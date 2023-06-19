В русском языке очень много коварных слов, которые могут вас легко запутать — не только написанием, но и произношением. Например, глаголы. Сможете ли вы отличить, какие из слов этого теста написаны верно, а какие нарушают все правила русского языка? Только не забудьте перед началом гордо сказать: «Я победю!»
Я обязательно победю! 10 глаголов, которые все произносят и пишут неправильно (и вы тоже)
Пора разобраться с этими сложными словами
19 июня 2023, 19:45
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На выходных вы приняли твердое решение оставаться в кровати. А как это правильно сказать?
Если ваш друг собрался занять деньги, что он имеет в виду?
Увы, но победить не получилось! Глагол оказался сильней
С какими-то глаголами вы справились, но большая часть оказалась вам не под силу
Достойно! Вас не напугать какими-то глаголами, но парочка ошибок всё же прокралась
Вы действительно победили! И глаголы, и наш тест