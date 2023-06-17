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    Лето в разгаре. Суббота в Петербурге будет горячей

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    4 комментария

    Жара в городе на Неве слегка отступит, но почувствовать это вряд ли получится. Петербуржцев снова ждет под тридцать градусов.

    Фото: Сергей Михайличенко / архив «Фонтанки»
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    Ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус 17 июня рассказал, что в атмосфере над Северной столицей произойдёт смена антициклонов. «Один очаг повышенного давления, наполненный очень жарким воздухом, покинет регион, а на его место с севера придёт следующий, несущий с собой относительную прохладу», — отмечает синоптик.

    Тем не менее воздух к 10 часам уже прогрелся до 23 градусов. Ожидается, что днем температура составит +25…+27, а в области +24…+29 градусов. Осадков не будет, ветер северо-восточный.

    Ночью, как добавляют в Росгидрометцентре, похолодает до +12...+14. А днем в воскресенье будет +22...+24 градуса. Видимо, здесь уже скажется та самая смена антициклонов.

    Начало следующей недели, судя по «Яндексу», тоже будет солнечным и жарким. В понедельник ожидается +24...+26 градусов. А в последующие дни редкий для Петербурга небесный объект скроется за облаками, однако никаких осадков синоптики пока не ждут.

    Фото: Сергей Михайличенко / архив «Фонтанки»

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    Комментарии 4

    Гость17 Июн 2023 в 11:09
    тёпленько...
    +0−0
    p_vadim17 Июн 2023 в 11:07
    Жареное солнце 👍
    +0−1
    Гость17 Июн 2023 в 10:15
    Жара пришла - раскройте двери!
    Костюм Адама - и вперёд!
    Пускай оценит в полной мере
    Ваше достоинство народ!
    +1−0
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