Лето в разгаре. Суббота в Петербурге будет горячей

Жара в городе на Неве слегка отступит, но почувствовать это вряд ли получится. Петербуржцев снова ждет под тридцать градусов.
Ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус
Тем не менее воздух к 10 часам уже прогрелся до 23 градусов. Ожидается, что днем температура составит +25…+27, а в области +24…+29 градусов. Осадков не будет, ветер северо-восточный.
Ночью, как добавляют в Росгидрометцентре, похолодает до +12...+14. А днем в воскресенье будет +22...+24 градуса. Видимо, здесь уже скажется та самая смена антициклонов.
Начало следующей недели, судя по «Яндексу», тоже будет солнечным и жарким. В понедельник ожидается +24...+26 градусов. А в последующие дни редкий для Петербурга небесный объект скроется за облаками, однако никаких осадков синоптики пока не ждут.