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    Борис Джонсон сменил парламент Британии на колонку в Daily Mail

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    Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который покинул парламент из-за скандала с вечеринками во время пандемии, станет колумнистом таблоида Daily Mail. Анонс будущей колонки появился 16 июня.

    «Являетесь ли вы поклонником Бориса или нет, его обязательно прочтут — как в Вестминстере, так и для миллионов людей по всему миру», — сказано на сайте Daily Mail.

    Полностраничная колонка будет выходить каждую субботу. По данным издания Politico, Джонсону обещан гонорар в шестизначной сумме.

    Интересно, что до политической карьеры Джонсон работал корреспондентом в The Daily Telegraph.

    Член консервативной партии Великобритании стал премьер-министром в июле 2019 года. Он был одним из идеологов брекзита — вывода Соединенного Королевства из Евросоюза. Однако его политическую карьеру погубили скандалы его окружения и собственная неспособность справиться с ними. Всё началось в 2020 году с вечеринок сотрудников канцелярии в разгар пандемии коронавируса. Из-за этого в июне 2022 года Джонсон сложил с себя полномочия премьер-министра, а в 2023 году покинул пост члена парламента от консервативной партии.

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