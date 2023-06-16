Борис Джонсон сменил парламент Британии на колонку в Daily Mail

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который покинул парламент из-за скандала с вечеринками во время пандемии, станет колумнистом таблоида Daily Mail. Анонс будущей колонки появился 16 июня.



«Являетесь ли вы поклонником Бориса или нет, его обязательно прочтут — как в Вестминстере, так и для миллионов людей по всему миру», — сказано на сайте Daily Mail.

Полностраничная колонка будет выходить каждую субботу. По данным издания Politico, Джонсону обещан гонорар в шестизначной сумме.

Интересно, что до политической карьеры Джонсон работал корреспондентом в The Daily Telegraph.