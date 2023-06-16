    Сейчас

    +28˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +28˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 27

    1 м/с, с-в

    762мм

    23%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd83.65eur91.63

    Это что за бефефе? 10 новых слов молодежного сленга, которые вы вряд ли поймете

    Всем ляськи-масяськи в этом чатике!

    3607
    2 комментария
    Некоторые слова могут звучать нецензурно, но на деле не такие уж они оскорбительные
    Некоторые слова могут звучать нецензурно, но на деле не такие уж они оскорбительныеКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
    ПоделитьсяПоделиться

    В России то и дело борются за очищение русского языка от заимствований, и самую усердную борьбу в этом вопросе ведут в Крыму. Там стало уже ежегодной традицией выпускать словарь молодежного сленга. На этот раз в него попало больше 350 слов и выражений с переводом на «исконно русский язык». В разъяснениях, конечно, много фейспалма, кринжа и фейлов, но мы выбрали те, что больше всего похожи на правду. В то же время многие из них звучат как полная абракадабра. Давайте проверим, насколько вы близки к новейшему русскому языку. Или не такой уж он и русский?

    Во дворе говорят, что Алексей — бака. Это как?

    А когда с человеком может произойти дрожемент?

    А что может означать слово «ивейдить»?

    Говорят, Антон заовнил всех. Это еще как понимать?

    Случилось страшное — ваш ребенок начал фагать! Или ничего страшного в этом нет?

    А тапать — в порядке вещей?

    А фразу «заскамить мамонта» как понимать?

    Все друзья Вити — парускеры. Это нормально вообще?

    А как бы вы перевели такое словосочетание, как «инзен каваиться»?

    Ну и наконец — кто такие бефефе?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Это что за бефефе? 10 новых слов молодежного сленга, которые вы вряд ли поймете

    Ну вы хотя бы попробовали! И открыли для себя много нового.

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Это что за бефефе? 10 новых слов молодежного сленга, которые вы вряд ли поймете

    Кое-какие слова вы от подростков слышали и даже разбираетесь, что они означают.

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Это что за бефефе? 10 новых слов молодежного сленга, которые вы вряд ли поймете

    Практически любого подростка вы понимаете с полуслова, но кое-где еще путаетесь.

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Это что за бефефе? 10 новых слов молодежного сленга, которые вы вряд ли поймете

    В подростковой среде вам нет равных. Да они даже считают вас своим!

    Поделитесь результатом

    Некоторые слова могут звучать нецензурно, но на деле не такие уж они оскорбительные
    Некоторые слова могут звучать нецензурно, но на деле не такие уж они оскорбительныеКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

    По теме

    ТестСленгРазвлеченияРусский язык
    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Yukio16 Июн 2023 в 20:48
    9/10 с первого раза! Ещё в потоке)))
    +2−0
    Гость16 Июн 2023 в 19:59
    Герла где? В прошлом.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close