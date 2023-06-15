От семи с половиной лет до пожизненного. Группировке вора в законе Пичугина вынесли приговоры за дела 90-х

Участникам преступного сообщества криминального авторитета Юрия Пичугина огласили приговоры в Коми. 16 фигурантов получили от нескольких лет лишения свободы до пожизненного, сообщает 15 июня пресс-служба Следственного комитета РФ.

Фигурантов в зависимости от ролей и степени участия на основании вердикта присяжных признали виновными в нескольких тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных в Коми и Архангельской области. Речь идет об организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ); создании устойчивой вооруженной группы (банды) и участии в ней (ст. 209 УК РФ); совершении пяти убийств организованной группой, сопряженных с бандитизмом, покушении на убийство (ст. 105 УК РФ); похищении человека, совершенном организованной группой (ст. 126 УК РФ); незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенном в составе организованной группы (ст. 222,222.1 УК РФ); вымогательстве, совершенном в составе организованной группы (ст. 163 УК РФ); мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и других преступлениях.

Группировку Пичугин создал в 1992–1994 годах. Сначала она «крышевала» предпринимателей, собирая деньги в общую кассу, а также получала средства от лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях или находящихся в следственных изоляторах. Подчеркивается, что эти деньги появлялись «от преступлений против собственности». В конце 90-х сообщество окрепло, приобрело иерархию и систему конспирации и защиты от правоохранительных органов. У преступников был солидный арсенал оружия и боеприпасов, в том числе пистолеты, пистолет-пулемет и автоматы. В мае 2005-го они застрелили «коллегу», который хотел выйти из сообщества, а через несколько месяцев — неоднократно судимого мужчину, который давал показания против сообщества.

В 2010 году преступники похитили и убили одного из участников сообщества, к которому у одного из лидеров были серьезные претензии. Его со связанными руками вывезли на производственную базу в поселке у Сыктывкара, удерживали там и убили ударом топора по голове. Тело скинули в вырытую яму, где был разведен костер, облили горючей жидкостью и сожгли. В сентябре 2012-го «при разделе сфер влияния» преступных группировок в Котласе застрелили одного из криминальных авторитетов Архангельской области, который находился в машине.

Расследовать дело было сложно из-за давности событий, «неочевидности» условий совершения преступлений и большого объема следственных и процессуальных действий — в 20 субъектах РФ.

Также в СК отмечают, что сбору доказательств мешало «огромное криминальное влияние» сообщества, из-за которого процессуальные лица шли на диалог неохотно. С тремя фигурантами заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, их дела вынесли в отдельное производство.

Юрий Пичугин и Хадис Азизов получили пожизненное, остальные 14 фигурантов — от 7,5 года до 24 лет в колониях общего и строгого режима. Также каждый заплатит штраф от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.