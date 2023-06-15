Девятилетней Соне из Петербурга требуется помощь в лечении

Только одна неведомая сила способна вытянуть Соню стрункой в коляске — лязг проворачивающегося в замочной скважине ключа. Галине кажется, что в такие минуты её дочь, если могла бы, с криком «папа вернулся!» бросилась бы наперегонки со своим псом Жориком через всю комнату. В какой-то параллельной вселенной так, наверное, и происходит. А в этой жизни Соня молча рвётся из своего неподвижного тела и только левой рукой показывает на дверь, в проёме которой маячит долгожданная камуфляжка.



Однажды папа передал ей летевшим из Сирии в Россию бортом ящик с манго и апельсинами. Соня любит фрукты, но разве та посылка сравнится с таким подарком — папа вернулся из очередной продолжительной командировки. Исхудавший, усталый, но, как всегда, с цветами. Букет — жене, второй — единственной дочке. Соня долго держит левой рукой корзинку с хризантемами и розами, потом указательным пальцем прикасается к кончику носа и рисует дугу к изголовью своей кровати. Это значит: дай понюхать и поставь сюда.



«Соню научил указательному жесту дефектолог во время очередной реабилитации: готовил дочку к школе, учил навыкам коммуникации. А когда она стала показывать головой «нет», нам и вовсе стало легче. Ведь раньше понять её было очень и очень сложно», — рассказывает Галина.



Она редко произносит это слово «сложно». Говорит, что, когда дочке, рождённой раньше срока, поставили ДЦП (а чуть позже — эпилепсию), даже испугаться не успела. Все этапы — от гнева до принятия — слепились для неё в обычную жизнь. И не такая уж эта жизнь сложная, если научиться радоваться мелочам. Например, тому, что Соня наконец-то берёт кусочки еды рукой и её больше не надо кормить из ложки. Эта жизнь даже счастливая, потому что муж Андрей возвращается домой живой и невредимый, потому что дочь пошла в коррекционную школу и её там очень хвалят, потому что в служебной квартире тепло и уютно, а ещё — настоящее везение — при входе в парадную нет ступенек и инвалидную коляску можно легко выкатить на улицу.



Детям военных к трудностям не привыкать. Жёнам — тем более. А у Галины и отец, и муж — офицеры.



«Познакомились с Андреем в военном гарнизоне под Псковом. Он только-только перевелся к нам. Красиво ухаживал, всегда с цветами. Зарплаты у военных тогда, сами знаете, были небольшие. Помню, он отложил на зимнюю резину для своей «десятки», а у меня телефон забарахлил, не получалось созвониться (я в Псков уехала учиться). Так он все до копейки потратил и подарил мне новый мобильный — чтобы всегда была на связи», — вспоминает Галина.



Теперь сам Андрей далеко не всегда на связи. Но когда Соня слышит в трубке его голос, кажется, вот-вот заговорит сама. Чтобы это однажды случилось, папа долго хлопотал о переводе из псковского гарнизона в Санкт-Петербург, где есть реабилитационные центры — там обязательно помогут.



«Мы не стали тратить время на депрессии и выбрали жизнь. Как только удалось побороть эпилепсию, начали возить дочь в бассейн, на ЛФК и массаж. Ещё к лошадкам», — рассказывает мама девочки.



У Сони есть любимая лошадь Эля. Во время обеда в столовой она всегда тычет пальчиком на яблоко, которое ей дают на десерт, а потом — на мамину сумку. Это значит: спрячь яблоко для Эли. Такой вот урок доброты от девочки, которой самой нужна помощь.



Соне предстоит пройти очередной курс реабилитации. И чем раньше это произойдёт, тем лучше — в этом случае риск, что девочка потеряет ранее приобретённые навыки, минимален. Но у семьи уже исчерпаны финансовые возможности — все средства уходят на лечение дочери, ведь курсы реабилитации необходимо проходить минимум раз в шесть месяцев, не говоря о других тратах, необходимых для поддержания на должном уровне качества жизни маленькой Сони. Поэтому родители девочки обратились за поддержкой в благотворительный фонд «География добра», который открыл сбор средств.

