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    Таможня подтверждает многочасовые пробки на границе с Эстонией. И указывает на самый занятой пункт пропуска

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    Кингисеппская таможня подтверждает информацию о том, что в районе границы с Эстонией. Помимо сезонного роста там скопились машины граждан Украины и Молдавии.

    Как сообщает пресс-служба СЗТУ 14 июня, больше всего время ожидания на въезд в МАПП Ивангород. Пропускной пункт работает в усиленном режиме, так как к сезонному увеличению машин прибавился рост автомобилей граждан ЕС, Украины и Молдавии.

    Таможня рекомендует следить за ситуацией на МАПП с помощью сайта ФТС. На 15.00 14 июня задержка составляет три часа.

    «Фонтанка» писала, что автомобили стоят в очереди по 6-9 часов.

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