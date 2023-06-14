Таможня подтверждает многочасовые пробки на границе с Эстонией. И указывает на самый занятой пункт пропуска

Кингисеппская таможня подтверждает информацию о том, что в районе границы с Эстонией. Помимо сезонного роста там скопились машины граждан Украины и Молдавии.



Как сообщает пресс-служба СЗТУ 14 июня, больше всего время ожидания на въезд в МАПП Ивангород. Пропускной пункт работает в усиленном режиме, так как к сезонному увеличению машин прибавился рост автомобилей граждан ЕС, Украины и Молдавии.



Таможня рекомендует следить за ситуацией на МАПП с помощью сайта ФТС. На 15.00 14 июня задержка составляет три часа.

