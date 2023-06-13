Авария двух танкеров на реке Лене: что известно на данный момент

На реке Лене в районе поселка Алексеевск Киренского района Иркутской области столкнулись два танкера: ТР-901, который стоял на ремонте в порту Алексеевска, и ТР-900 «Ерофей Хабаровск», который перевозил 832 тонны бензина. Оба судна принадлежат киренскому ООО «Алексеевская РЭБ флота».



В результате столкновения топливо из цистерны объемом 138 тонн начало выливаться прямо в реку. В воде оказалось до 90 тонн бензина. Оставшуюся часть топлива экипаж перекачал в неповрежденную емкость. В регионе введен режим ЧС.

Реакция властей

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации и безопасности движения водного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ), а также о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), сообщает https://zapsib-sut.sledcom.ru/news/item/1800693/ Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.