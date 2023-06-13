Авария двух танкеров на реке Лене: что известно на данный момент

На реке Лене в районе поселка Алексеевск Киренского района Иркутской области столкнулись два танкера: ТР-901, который стоял на ремонте в порту Алексеевска, и ТР-900 «Ерофей Хабаровск», который перевозил 832 тонны бензина. Оба судна принадлежат киренскому ООО «Алексеевская РЭБ флота».
В результате столкновения топливо из цистерны объемом 138 тонн начало выливаться прямо в реку. В воде оказалось до 90 тонн бензина. Оставшуюся часть топлива экипаж перекачал в неповрежденную емкость. В регионе введен режим ЧС.
Реакция властей
По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации и безопасности движения водного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ), а также о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), сообщает https://zapsib-sut.sledcom.ru/news/item/1800693/ Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Губернатор Кобзев, ссылаясь на транспортную прокуратуру, сообщил, что судном в момент столкновения управлял помощник капитана. Сам капитан на момент швартовки находился в состоянии алкогольного опьянения. «Как показало медицинское освидетельствование, капитан был нетрезв. Безусловно, этому факту необходима юридическая оценка», — заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, уточнив, что уже возбуждено уголовное дело.
Ликвидация последствий
Ночью 13 июня, когда стали очевидны последствия аварии, Кобзев ввел режим чрезвычайной ситуации в Киренском районе. По его словам, вокруг судна установили боновое ограждение, для очищения реки использовали 300 кг сорбента.
Якутский оперштаб сообщил, что утечка из поврежденной емкости была устранена в течение 30 минут после происшествия.
Владелец судна, с которого произошла утечка, сообщил о происшествии с опозданием более чем на час — это повлияло на масштаб происшествия и реагирование спасательных подразделений, заявил руководитель ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко в ходе заседания комиссии по ЧС.
По словам губернатора региона Игоря Кобзева, Федосеенко также подчеркнул, что собственник танкера уклонился от ликвидации последствий аварии.
Угроза для жителей Якутии
Усложняет ситуацию и то, что ниже по течению, в сторону Якутска, расположены прибрежные населенные пункты. В этой связи жителей попросили не пользоваться речной водой для собственных нужд. Также им запрещено купаться и водить к реке скот на водопой.
Позднее в telegram-канале оперштаба Якутии заявили о том, что более 90% бензина, попавшего в Лену, испарится и не дойдет до границы Якутии. С учетом скорости течения реки Лены на данном участке пятно от нефтепродуктов у границ республики ожидается в ночь с 14 на 15 июня.