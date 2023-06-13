    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, зап

    768мм

    26%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd82.64eur89.01

    Авария двух танкеров на реке Лене: что известно на данный момент

    2221
    обсудить

    На реке Лене в районе поселка Алексеевск Киренского района Иркутской области столкнулись два танкера: ТР-901, который стоял на ремонте в порту Алексеевска, и ТР-900 «Ерофей Хабаровск», который перевозил 832 тонны бензина. Оба судна принадлежат киренскому ООО «Алексеевская РЭБ флота».

    В результате столкновения топливо из цистерны объемом 138 тонн начало выливаться прямо в реку. В воде оказалось до 90 тонн бензина. Оставшуюся часть топлива экипаж перекачал в неповрежденную емкость. В регионе введен режим ЧС.

    Реакция властей

    По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации и безопасности движения водного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ), а также о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), сообщает https://zapsib-sut.sledcom.ru/news/item/1800693/ Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

    Губернатор Кобзев, ссылаясь на транспортную прокуратуру, сообщил, что судном в момент столкновения управлял помощник капитана. Сам капитан на момент швартовки находился в состоянии алкогольного опьянения. «Как показало медицинское освидетельствование, капитан был нетрезв. Безусловно, этому факту необходима юридическая оценка», — заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, уточнив, что уже возбуждено уголовное дело.

    Ликвидация последствий

    Ночью 13 июня, когда стали очевидны последствия аварии, Кобзев ввел режим чрезвычайной ситуации в Киренском районе. По его словам, вокруг судна установили боновое ограждение, для очищения реки использовали 300 кг сорбента.

    Якутский оперштаб сообщил, что утечка из поврежденной емкости была устранена в течение 30 минут после происшествия.

    Владелец судна, с которого произошла утечка, сообщил о происшествии с опозданием более чем на час — это повлияло на масштаб происшествия и реагирование спасательных подразделений, заявил руководитель ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко в ходе заседания комиссии по ЧС.

    По словам губернатора региона Игоря Кобзева, Федосеенко также подчеркнул, что собственник танкера уклонился от ликвидации последствий аварии.

    Угроза для жителей Якутии

    Усложняет ситуацию и то, что ниже по течению, в сторону Якутска, расположены прибрежные населенные пункты. В этой связи жителей попросили не пользоваться речной водой для собственных нужд. Также им запрещено купаться и водить к реке скот на водопой.

    Позднее в telegram-канале оперштаба Якутии заявили о том, что более 90% бензина, попавшего в Лену, испарится и не дойдет до границы Якутии. С учетом скорости течения реки Лены на данном участке пятно от нефтепродуктов у границ республики ожидается в ночь с 14 на 15 июня.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ТанкерСтолкновение
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close