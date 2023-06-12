На реке Лене столкнулись два танкера. Повреждена емкость с почти 140 тоннами бензина

На реке Лене в Иркутской области столкнулись два танкера. В результате инцидента оказалась повреждена емкость со 138 тоннами бензина. Об этом вечером 12 июня сообщает ТАСС.



Столкновение танкеров ТР-901 (находился на ремонте в порту) и ТР-900 произошло в районе поселка Алексеевск. Последний в момент ЧП перевозил 832 тонны бензина. Оказалась повреждена одна из емкостей.

«Происходит истечение топлива в акваторию реки Лены», — цитирует агентство представителя экстренных служб.

Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал. На месте работают следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.