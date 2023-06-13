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    После столкновения танкеров в реку Лену могло попасть до 90 тонн бензина. Капитан судна был нетрезв

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    Капитан одного из танкеров, столкнувшихся накануне на реке Лене в Иркутской области, был в нетрезвом состоянии. Судном «Ерофей Хабаров» управлял помощник капитана. Об этом 13 июня со ссылкой на Восточно-Сибирского транспортного прокурора Дениса Авдеева сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

    Губернатор уточнил, что, по предварительной информации, в акваторию могло попасть от 60 до 90 тонн бензина АИ-92. На данный момент нефтяное пятно прошло ряд населенных пунктов, в которых созданы рабочие группы, отслеживающие, чтобы люди не брали воду из реки для личных нужд и водопоя животных.

    Официальных водоисточников на реке Лене нет. Организован мониторинг качества воды. Пробы доставят для анализа в Иркутск, добавил Кобзев.

    По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации и безопасности движения водного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ), а также о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

    Предварительно установлено, что 12 июня на реке Лене в районе поселка Алексеевск Киренского района столкнулись танкер ТР-901 и танкер ТР-900 «Ерофей Хабаров», перевозивший 832 тонны топлива. Была повреждена цистерна с бензином, часть топлива попала в реку. Пострадавших нет.

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