После столкновения танкеров в реку Лену могло попасть до 90 тонн бензина. Капитан судна был нетрезв

Капитан одного из танкеров, столкнувшихся накануне на реке Лене в Иркутской области, был в нетрезвом состоянии. Судном «Ерофей Хабаров» управлял помощник капитана. Об этом 13 июня со ссылкой на Восточно-Сибирского транспортного прокурора Дениса Авдеева сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.



Губернатор уточнил, что, по предварительной информации, в акваторию могло попасть от 60 до 90 тонн бензина АИ-92. На данный момент нефтяное пятно прошло ряд населенных пунктов, в которых созданы рабочие группы, отслеживающие, чтобы люди не брали воду из реки для личных нужд и водопоя животных.

