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    Отгадайте 20 советских фильмов в одной картинке

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    15 комментариев
    Фото: кадр из кинофильма «Бриллиантовая рука»
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    Вы хорошо знаете советские фильмы? Уверены? Предлагаем проверить с помощью визуального теста наших коллег из Maxim. Художник зашифровал картины, снятые в СССР, в ребусе. Попробуйте отгадать все!

    В ребусе зашифрованы исключительно кинофильмы, снятые в Советском Союзе. Мультфильмов и документальных картин здесь нет. И все это очень и очень известные киноленты, которые все либо видели сто раз, либо ни разу не видели, однако сто раз про них слышали.

    Правильные ответы мы позже сообщим в комментариях.

    Коллаж: Maxim
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    Увеличивайте картинку, чтобы никакие детали не ускользнули от вашего пытливого взора. Время пошло!

    Фото: кадр из кинофильма «Бриллиантовая рука»
    Коллаж: Maxim

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    Комментарии 15

    Гость12 Июн 2023 в 20:21
    Два капитана
    +0−0
    Гость12 Июн 2023 в 20:14
    Служебный роман
    +0−0
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