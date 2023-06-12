Отгадайте 20 советских фильмов в одной картинке

Вы хорошо знаете советские фильмы? Уверены? Предлагаем проверить с помощью визуального теста наших коллег из Maxim. Художник зашифровал картины, снятые в СССР, в ребусе. Попробуйте отгадать все!

В ребусе зашифрованы исключительно кинофильмы, снятые в Советском Союзе. Мультфильмов и документальных картин здесь нет. И все это очень и очень известные киноленты, которые все либо видели сто раз, либо ни разу не видели, однако сто раз про них слышали.

