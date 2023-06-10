    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 12

    1 м/с, вос

    773мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd82.64eur89.01

    В американской тюрьме умер «Унабомбер» Теодор Качинский

    4462
    2 комментария

    В американской тюрьме скончался математик Теодор Качинский — он более известен под прозвищем Унабомбер, которое получил за рассылку бомб почтой. Террорист умер на 82-м году жизни. Об этом 10 июня сообщает Associated Press.

    Качинского нашли мертвым в камере Федерального медицинского центра в Северной Каролине. Там он находился 2021 года его проблем со здоровьем, уточняет РБК.

    Унабомбер отбывал пожизненный срок. Он с 1978 по 1995 год отправил почтой 16 самодельных бомб в университеты и научные центры, от которых погибли три человека и 23 получили ранения. Качинский признал вину и избежал смертной казни.

    Он заявлял, что выступает против технологического прогресса, который, по его мнению, уменьшал человеческую свободу. Ответственность за это он возложил на ученых.

    Причина смерти Теодора Качинского не уточняется.

    Прозвище Унабомбер (Unabomber) — это сложение букв UN (University) и А (Airlines) со словом bomber.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    СШАСкончались
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    27442818910 Июн 2023 в 22:30
    R.I.P.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close