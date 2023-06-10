В американской тюрьме умер «Унабомбер» Теодор Качинский

В американской тюрьме скончался математик Теодор Качинский — он более известен под прозвищем Унабомбер, которое получил за рассылку бомб почтой. Террорист умер на 82-м году жизни. Об этом 10 июня сообщает Associated Press.

Качинского нашли мертвым в камере Федерального медицинского центра в Северной Каролине. Там он находился 2021 года его проблем со здоровьем, уточняет РБК.

Унабомбер отбывал пожизненный срок. Он с 1978 по 1995 год отправил почтой 16 самодельных бомб в университеты и научные центры, от которых погибли три человека и 23 получили ранения. Качинский признал вину и избежал смертной казни.