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    В Минобороны рассказали о трехкратном росте набора контрактников с апреля

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    Количество военнослужащих, принятых на службу по контракту в первые 10 дней июня, значительно выросло. Об этом в субботу, 10 июня, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

    Как рассказал статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков, за указанный период было принято свыше 13,5 тысяч человек, что в 2,1 раза превышает результаты за аналогичный период мая, а также превышает в 3,1 раза показатель апреля нынешнего года.

    Панков сообщил об этом во время селекторного совещания в Национальном центре управления обороной России, посвященного вопросам комплектования Вооруженных Сил контрактниками.

    Кроме того, замминистра выразил одобрение в отношении выполнения планов по набору контрактников в ряде регионов. Среди наиболее успешных в этом плане он отметил Москву и Севастополь, Республики Алтай, Башкортостан, Ингушетию, Карачаево-Черкесию, Коми, Тыву, Чечню, а также Астраханскую, Воронежскую, Мурманскую, Пензенскую, Сахалинскую, Тюменскую и Еврейскую автономную области.

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