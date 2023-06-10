В Минобороны рассказали о трехкратном росте набора контрактников с апреля

Количество военнослужащих, принятых на службу по контракту в первые 10 дней июня, значительно выросло. Об этом в субботу, 10 июня, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Как рассказал статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков, за указанный период было принято свыше 13,5 тысяч человек, что в 2,1 раза превышает результаты за аналогичный период мая, а также превышает в 3,1 раза показатель апреля нынешнего года.

Панков сообщил об этом во время селекторного совещания в Национальном центре управления обороной России, посвященного вопросам комплектования Вооруженных Сил контрактниками.