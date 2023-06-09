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    СМИ: Россия отказала в визе финскому дипломату

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    Россия отказала в визе бывшему депутату парламента Финляндии Йоонасу Кёнття, который должен был отправиться в РФ с дипломатической миссией. Об этом 9 июня сообщают финские СМИ.

    В начале мая политик заявил о старте работы в Министерстве иностранных дел: «Моя дипломатическая миссия будет проходить в Посольстве Финляндии в Москве с начала июня, если всё пойдет по плану».

    «Фонтанка» направила запрос в Посольство РФ в Финляндии. На момент публикации ответ не поступил.

    30 мая МИД РФ сообщил о закрытии с 1 июля канцелярии посольства России в городе Лаппеенранте. С той же даты отзывается согласие на деятельность Петрозаводского и Мурманского отделений Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

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