СМИ: Россия отказала в визе финскому дипломату

Россия отказала в визе бывшему депутату парламента Финляндии Йоонасу Кёнття, который должен был отправиться в РФ с дипломатической миссией. Об этом 9 июня сообщают финские СМИ.



В начале мая политик заявил о старте работы в Министерстве иностранных дел: «Моя дипломатическая миссия будет проходить в Посольстве Финляндии в Москве с начала июня, если всё пойдет по плану».

«Фонтанка» направила запрос в Посольство РФ в Финляндии. На момент публикации ответ не поступил.

30 мая МИД РФ сообщил о закрытии с 1 июля канцелярии посольства России в городе Лаппеенранте. С той же даты отзывается согласие на деятельность Петрозаводского и Мурманского отделений Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.