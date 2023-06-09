Взрослым нельзя? Так ли полезно молоко, как о нем говорят, и кому его лучше не пить

С самого детства нам говорят, что молоко безумно полезно и вообще это один из главных источников кальция, но чем старше становимся, тем чаще слышим о его вреде. И кожу-то оно старит, и вздутие вызывает, и к ожирению приводит, а после 65 лет его вообще лучше не пить. Предположим, к ожирению с возрастом приводит вообще наш образ жизни и пищевые привычки, и вряд ли молоко на этом вредном пьедестале стоит на первом месте. Но одно дело предположить, а другое — спросить у врачей. Мы задали им 10 популярных вопросов о молоке и вот какие ответы получили.
В чем польза молока?
Полезных свойств у молока хоть отбавляй. Молочная кислота, которую оно производит, на раз справляется с вредными микроорганизмами. Лактоза отвечает за здоровую микрофлору в кишечнике. Также в нем предостаточно микроэлементов и минеральных веществ, которые способствуют профилактике остеопороза и помогают укрепить кости. Правда, еще в 1997 году ученые доказали, что сколько молока ни пей, риск перелома костей у женщин в возрасте от 34 до 59 лет от этого меньше не становится. А детям для здорового роста и получения кальция рекомендуют пить не меньше 300 мл молока в день.
Есть в молоке и белки, которые участвуют в формировании мышечной ткани. А если совмещать молоко с физическими нагрузками, можно и наступление саркопении отсрочить. Это дегенеративное изменение скелетной мускулатуры и функции мышц, обычно связанное с возрастом. Но для этого, как мы понимаем, надо еще себя с дивана поднять, и одно молоко нас моложе не сделает.
Кроме того, некоторые исследования доказывают, что молоко снижает окислительный стресс и помогает при некоторых заболеваниях, связанных с мозгом, например при болезни Альцгеймера или Паркинсона. Также считается, что оно полезно для очищения печени от разных вредных веществ, благоприятно влияет на состояние ЖКТ и даже помогает справиться с гастритом и язвой желудка, потому что снижает кислотность.
Да и в целом витамины и микроэлементы, содержащиеся в молоке, помогают улучшить иммунитет, могут нормализовать кровяное давление и благотворно влияют на стенки сосудов.
Безлактозное молоко полезнее обычного?
Впервые о лактозе заговорили в 1619 году, когда итальянец Фабрицио Бартолетти обнаружил в составе молока особое вещество, которого не было в других продуктах. А в 1780 году химик из Швеции Карл Вильгельм Шееле определил эту субстанцию как молочный сахар.
— Впервые мода на безлактозное молоко началась с повышением интереса по теме питания в СМИ, а именно с появлением белковых, кетодиет, на фоне ограничения сахара в рационе питания, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Плюс ко всему вспомнился известный факт о снижении переносимости молока взрослыми.
Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.
По словам врачей, любое молоко — хоть с лактозой, хоть без нее — полезно и для растущего детского организма (оно в том числе снижает риск развития рахита), и для уже не растущего взрослого. Также предварительное ферментирование лактозы никак не влияет на пищевую ценность продукта. Единственное, у людей с лактозной недостаточностью обычное молоко может вызывать проблемы с ЖКТ, поэтому тем, кто знает о своих ограничениях, лучше выбирать молоко безлактозное. Но такая замена не будет панацеей, если у человека аллергия на молоко. В этом случае организм реагирует на белковые компоненты молока, сывороточные белки и казеин. И в безлактозном молоке их — полный набор.
Пастеризованное молоко лучше натурального?
Сторонники пастеризации считают, что этот процесс необходим для того, чтобы уничтожить многочисленные бактерии, а вкус и аромат после него остаются почти неизменными. У противников пастеризации другой аргумент — они уверены, что вместе с бактериями она убивает витамины, минералы и энзимы, а бактериальные инфекции от необработанного молока встречаются достаточно редко.
Врач-гастроэнтеролог Александра Мызникова уравновешивает обе эти теории и говорит, что риск бактериальной инфекции от потребления сырого молока действительно низок, но последствия достаточно тяжелы, чтобы с ними не считаться.
— Если вы собираетесь потреблять необработанное молоко, важно знать, в каких условиях содержатся животные, насколько соблюдается гигиена и как тестируются продукты у вашего поставщика. Пьете вы живое или мертвое молоко, вряд ли оно окажет существенное влияние на ваше здоровье, если вы потребляете его в умеренных количествах, — считает гастроэнтеролог.
Александра Мызникова — врач-гастроэнтеролог, специалист по лечению язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний ЖКТ.
Молоко укрепляет иммунитет?
Белки молока считаются отличным строительным материалом, который участвует в создании клеток, в том числе иммунных. В молоке есть полиненасыщенные жирные кислоты, важные для нервной системы, гармонично сочетаются кальций и фосфор, которые помогают строить кости скелета, лактоза или молочный сахар, которые «кормят» микрофлору кишечника.
Также считается, что горячее молоко с медом и сливочным маслом — одно из лучших народных средств от кашля. Но к этому подходу у врачей есть несколько вопросов. Во-первых, они говорят, что молоко должно быть не горячим, а теплым (ожоги ротовой полости и глотки еще никого до добра не доводили, к тому же любые горячие напитки усиливают воспалительную реакцию). Во-вторых, детям до трех лет такое «лечение» не рекомендуют — на каждый из этих продуктов может быть если не аллергия, то непереносимость. В-третьих, это народное средство появилось, когда еще подходящих лекарств не было. Вердикт: лечиться молоком с медом и сливочным маслом можно, если вам больше трех лет, вы уверены, что у вас нет противопоказаний и аллергий, и вы отдаете себе отчет в том, что есть средства куда эффективнее.
Теплое молоко помогает заснуть?
Чтобы заснуть, организму требуется достаточное количество нейромедиатора мелатонина (так называемого гормона сна), который, в свою очередь, синтезируется из более известного нам гормона серотонина (так называемого гормона радости). А сырьем для создания серотонина служит аминокислота триптофан. Именно ее и нужно получить из еды. И среди съедобных источников триптофана животного происхождения молоко стоит на одном из первых мест.
Взрослым нельзя молоко?
— В молоке и молочных продуктах содержится молочный сахар, лактоза. У многих людей бывает лактозная непереносимость. Кроме того, у многих взрослых людей снижается ферментативная активность для того, чтобы перерабатывать чистое молоко, — говорит диетолог Тамара Крамченинова. — Поэтому, когда они начинают пить молоко, особенно свежее, возникает вздутие, это сказывается на объемах живота. И это еще не считая того, что могут появиться проблемы со стулом — диарея и тому подобное. Как раз за счет молочного сахара. Растительные типы молока такую реакцию вызывать не будут.
Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтике, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу, мастер спорта по становой тяге.
Поклонники молока могли замечать такую особенность: если запивать любимым напитком бутерброд, живот начинает увеличиваться. И это ненормально — такой симптом говорит о том, что стоит задуматься о здоровье ЖКТ: у абсолютно здорового человека подобной реакции не будет. Если он, конечно, не переедает, не выпивает по два литра молока в день и не съедает полкило творога. В случае, когда такая реакция возникает даже при употреблении малого количества молока (например, 100 мл), нужно обратиться к врачу и задуматься о лечении. В первую очередь это могут быть ферментативные нарушения, проблемы с поджелудочной железой и, может быть, с микрофлорой кишечника. В идеале, если делать всё по правилам, лучше пройти УЗИ органов брюшной полости и сдать анализы.
В чем вред молока?
Если увлекаться молоком и пить его вместо воды, это может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, привести к сахарному диабету 1-го типа, остеопорозу, рассеянному склерозу и другим заболеваниям. У мужчин молоко может увеличить риск рака простаты, у женщин — рак яичников и молочных желез. И абсолютно у всех молоко в переизбытке способно повысить уровень холестерина, увеличить вероятность воспалений, нарушить пищеварение.
Так молоко полезное или вредное?
Врачи говорят, что всех проблем со здоровьем молоко не решит, но и корнем зла его назвать нельзя.
— Никем не доказано, что молоко действительно настолько полезно, насколько это продвигается широковещательными рекламными кампаниями. Здоровая диета, скорее всего, не зависит от наличия в ней молока, — считает Александра Мызникова. — Молоко действительно в чем-то полезно, а в чем-то совсем нет. Вся шумиха о его вреде из-за того, что с возрастом у людей снижается количество лактозы — фермента для переваривания молока. И поэтому молоко вызывает расстройство желудка, диарею и прочие неприятности после его приема. Но детям я бы советовала давать молоко. Так как там много кальция, что хорошо для роста, малыши его хорошо усваивают. А еще, кстати, оно отлично обволакивает желудок.
— Безусловно, молоко — полезный продукт и взрослому человеку, и ребенку, — говорит врач-гастроэнтеролог «Новой больницы» Светлана Федорова. — Молоко содержит белок, молочный сахар, является источником жирных кислот, витаминов (группа В, А, D), микроэлементов (кальций, фосфор, натрий). Если рассматривать питание взрослого человека, то принимать в пищу цельное молоко и молочные продукты можно и нужно. Противопоказано молоко лишь при установленной лактозной недостаточности, аллергии к белкам коровьего молока и при наличии у пациента клинических проявлений пищевой непереносимости.
Светлана Федорова — врач-гастроэнтеролог «Новой больницы», окончила Уральский государственный медицинский университет, стаж работы — больше десяти лет.
Кому нужно отказаться от молока?
— По рекомендации врача необходимо отказаться от молочных продуктов, если подтверждена пищевая непереносимость (пищевая аллергия), пациент чувствует ухудшение самочувствия (вздутие живота, тошнота, иногда рвота и диарея) после употребления в пищу молочных продуктов, — говорит Светлана Федорова. — Тогда стоит отказаться от цельного молока. В нем большое количество лактозы — молочного сахара. Можно по переносимости употреблять в пищу кисломолочные продукты.
Кроме того, в период обострения воспалительных заболеваний кишечника (целиакия, болезнь Крона и язвенный колит) и при острой кишечной инфекции специалисты рекомендуют отказаться от цельного молока, молочно-крупяных изделий, блинов и выпечки на молоке.
Что будет, если каждый день выпивать по литру молока?
При хорошей переносимости взрослому человеку можно употреблять 300–400 мл цельного молока в день. Если стало хуже переноситься, можно употреблять продукты с низким содержание лактозы (низколактозные или безлактозные), кипятить или добавлять в напитки.
А вот чрезмерное употребление молока может вызвать вздутие живота, тошноту и расстройство стула.
— Один литр молока помимо важных питательных веществ содержит около 25 граммов жира. Поэтому литр в день — это, конечно, многовато, повторюсь, оптимальное количество — 2–3 порции в сутки, — напоминает Ирина Бородина.