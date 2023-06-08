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    Генерал Романчук рассказал о ночном бое с ВСУ, о котором доложили президенту России

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    Командующий группировкой ВС РФ на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук рассказал в ночном бое с ВСУ. Интервью с генералом опубликовано 8 июня в официальном телеграм-канале Минобороны РФ.

    «В 2 часа ночи противник начал наступление. Своевременно силами войсковой разведки, подразделениями специального назначения противник был вскрыт и ему нанесено огневое поражение», — привёл подробности Романчук.

    Он добавил, что 4 танка ВСУ и одна машина разминирования сразу подорвались на минных полях. Генерал-полковник отметил, что преодолеть минные поля четыре механизированных батальона ВСУ так и не смогли.

    Романчук также озвучил данные Минобороны РФ о потерях украинской стороны. По его словам, сбито 11 беспилотников, уничтожено более 30 танков, в том числе три танка «Leopard».

    Утром 8 июня начальник Генштаба РФ доложил о результатах ночного боя президенту России, сказал Александр Романчук.

    Напомним, ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения, как было заявлено, танков «Leopard».

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