Минобороны РФ показало кадры «уничтожения танков Leopard»

Минобороны РФ 6 июня публикует «кадры уничтожения иностранной бронетехники, в том числе танков Leopard». На видео, которое появилось в официальном телеграм-канале ведомства, зафиксировано уничтожение двух целей. Первый танк по профилю башни действительно напоминает Leopard, второй объект расположен слишком далеко.
Минобороны России
Напомним, 5 июня Минобороны заявило, что российские военные в понедельник уничтожили 8 танков Leopard, без указания модификаций. Также сообщалось об уничтожении 1 500 украинских военных, 3 колесных танков АМХ-10 (Франция) и 109 боевых бронированных машин. Сегодня Сергей Шойгу выступил с более подробным отчетом об отражении украинского наступления.