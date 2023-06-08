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    Семейная идиллия скворцов: когда ребенок вымахал больше родителя, но еду всё равно надо в рот положить

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    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    В начале лета петербуржцы могут наблюдать за семейной жизнью городских птиц прямо в своих дворах. В Выборгском районе, например, запечатлели родительскую заботу скворцов.

    Забавную сцену из мира животных засняли днем 8 июня во дворах на Ярославском проспекте. Взрослый скворец нашел на асфальте раздавленную ягоду, и птенец, едва ли не крупнее родителя, настойчиво ходил за ним, пища и открывая клюв, пока его тоже не покормили добытой едой.

    Кроме подрастающих скворцов, в петербургских дворах сейчас можно встретить и слётков ворон. Воронята уже не помещаются в гнезде, но еще учатся летать и пока не могут сами добывать пищу. Подходить к ним не надо — за подростками приглядывают родители.

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