Семейная идиллия скворцов: когда ребенок вымахал больше родителя, но еду всё равно надо в рот положить

В начале лета петербуржцы могут наблюдать за семейной жизнью городских птиц прямо в своих дворах. В Выборгском районе, например, запечатлели родительскую заботу скворцов.



Забавную сцену из мира животных засняли днем 8 июня во дворах на Ярославском проспекте. Взрослый скворец нашел на асфальте раздавленную ягоду, и птенец, едва ли не крупнее родителя, настойчиво ходил за ним, пища и открывая клюв, пока его тоже не покормили добытой едой.