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    Воронята вышли во дворы. Не подходите к ним

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    Будьте внимательны, в петербургских дворах появились воронята. Об этом 8 июня предупреждает биолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре».

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    «Именно эти птенцы часто попадаются нам на глаза. Серые вороны любят гнездиться во дворах, да и птенцы у них крупные и заметные», — рассказывает Павел Глазков.

    Воронята уже подросли и не помещаются в гнезде, поэтому вынуждены его покинуть. Летать и добывать пищу они ещё не умеют, родители продолжают кормить и оберегать их. Может пройти несколько недель, пока птенец научится летать.

    Слеток в помощи человека не нуждается. Всё, чем вы можете ему помочь, — это не беспокоить и обойти стороной. За ним постоянно присматривают его родители, они готовы защищать его. Если у вас во дворе появился такой птенчик, объясните детям, что подходить к нему не надо.

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