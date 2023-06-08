В Ульяновской области снова выросло число погибших от «смертельного сидра»

Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 21 человека , еще 44 пострадавших находятся в больнице. Об этом 8 июня сообщает региональный Минздрав.

«По оперативным данным, в регионе выявлено 65 случаев отравления слабоалкогольными напитками. В 21 случае отравление привело к летальному исходу», — говорится в сообщении ведомства.



Накануне стало известно, что число отравившихся сидром в России приближается к ста человекам.



Ранее предполагаемый производитель «Мистера Сидра» — предприниматель Анар Гусейнов был арестован.