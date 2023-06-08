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    В Ульяновской области снова выросло число погибших от «смертельного сидра»

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    Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 21 человека, еще 44 пострадавших находятся в больнице. Об этом 8 июня сообщает региональный Минздрав.

    «По оперативным данным, в регионе выявлено 65 случаев отравления слабоалкогольными напитками. В 21 случае отравление привело к летальному исходу», — говорится в сообщении ведомства.


    Накануне стало известно, что число отравившихся сидром в России приближается к ста человекам.

    Ранее предполагаемый производитель «Мистера Сидра» — предприниматель Анар Гусейнов был арестован.

    В изъятой продукции «Мистер Сидр» обнаружили примеси метанола и этилбутирата, вместо которых там должен был быть безопасный этанол. Обвиняемый в производстве «смертельного сидра» самарский предприниматель арестован.

    Уже подготовлен законопроект о введении в России госрегулирования производства и оборота метилового спирта.

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    Отравление сидром
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