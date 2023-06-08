В Ульяновской области снова выросло число погибших от «смертельного сидра»

Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до
«По оперативным данным, в регионе выявлено
Накануне стало известно, что число отравившихся сидром в России приближается к ста человекам.
Ранее предполагаемый производитель «Мистера Сидра» — предприниматель Анар Гусейнов был арестован.
В изъятой продукции «Мистер Сидр» обнаружили примеси метанола и этилбутирата, вместо которых там должен был быть безопасный этанол. Обвиняемый в производстве «смертельного сидра» самарский предприниматель арестован.
Уже подготовлен законопроект о введении в России госрегулирования производства и оборота метилового спирта.