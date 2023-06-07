Число отравившихся сидром в России приближается к ста человекам. Скончались — 30

Число пострадавших в результате отравления сидром в разных регионах России достигло 96 человек, из которых 30 скончались. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, передает «Интерфакс».
Отмечается, что среди пострадавших есть одна беременная женщина и пятеро несовершеннолетних. Трое пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, 29 — в тяжелом, еще 32 в состоянии средней степени тяжести.
Отравления зарегистрированы в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областях и Удмуртии.
Ранее предполагаемый производитель «Мистера Сидра» — предприниматель Анар Гусейнов — был арестован.
По данным на 18:00 6 июня, Роспотребнадзор изъял из оборота 37,6 тысячи литров потенциально опасного «Мистера Сидра», произведенного в Самарской области, сообщает пресс-служба ведомства. Продукцию изъяли в Мордовии, Рязанской, Самарской, Ульяновской, Владимирской и Пензенской областях, Марий Эл и Пермском крае, а больше всего — в Курганской области, Удмуртии и Крыму.