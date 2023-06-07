Число отравившихся сидром в России приближается к ста человекам. Скончались — 30

Число пострадавших в результате отравления сидром в разных регионах России достигло 96 человек, из которых 30 скончались. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, передает «Интерфакс».



Отмечается, что среди пострадавших есть одна беременная женщина и пятеро несовершеннолетних. Трое пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, 29 — в тяжелом, еще 32 в состоянии средней степени тяжести.



Отравления зарегистрированы в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областях и Удмуртии.

