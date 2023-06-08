Тест: Ответьте на 7 вопросов и узнайте, любят ли вас деньги

Наверняка вы хоть раз смотрели на фотографии миллиардеров из списка Forbes и задумывались: как они это делают? Надо признать: уровень нашего благосостояния зачастую зависит от того, как мы относимся к финансам. Пройдите тест наших коллег из Marie Claire и узнайте, любят ли вас деньги.

