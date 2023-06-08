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Наверняка вы хоть раз смотрели на фотографии миллиардеров из списка Forbes и задумывались: как они это делают? Надо признать: уровень нашего благосостояния зачастую зависит от того, как мы относимся к финансам. Пройдите тест наших коллег из Marie Claire и узнайте, любят ли вас деньги.
Вам пришла крупная сумма. Как вы распорядитесь ею?
Как думаете, кто виноват в том, что вам не хватает денег?
Деньги правят миром или нет?
Как вы поступаете, если у вас внезапно возникла «дыра в бюджете»?
Вы получили высокую должность, а вместе с ней — и соответствующую зарплату. Что будете делать с увеличившимся доходом?
Грядет сделка, но нужно продумать каждую деталь, чтобы не упустить выгодные условия. Будете с кем-то советоваться?
Вы бы начали собственное дело?
Тест: Ответьте на 7 вопросов и узнайте, любят ли вас деньги
Деньги вас не очень любят, зато родные и окружающие — да.
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Тест: Ответьте на 7 вопросов и узнайте, любят ли вас деньги
Да вы просто притягиваете деньги!