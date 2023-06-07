Сбитого на Выборгском шоссе мальчика в больницу увезли на попутке

После ДТП в Выборгском районе Петербурга, в результате которого погиб ребенок, искали сначала не ту машину. Оказалось, что в больницу пострадавшего увезли не на скорой, и это запутало очевидцев.
По информации «Дорожного инспектора», сбитый мальчик был в сопровождении няни, и после ДТП она повезла ребенка в больницу сама, не дожидаясь скорой. Очевидцы рассказали полицейским, что женщина с травмированным ребенком уехали с места ДТП на автомобиле KIA, и сначала правоохранители объявили в розыск эту машину. Через некоторое время «КИА» задержали у дома 30 по Планерной улице, однако водитель пояснил, что просто помог довезти пострадавшего до больницы.
Около 22:30 6 июня возле дома 11 по Выборгскому шоссе автомобиль, предположительно, ВАЗ-2115 темного цвета, сбил 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по «зебре» на зеленый свет. Машина с места происшествия скрылась. Ребенок от полученных травм скончался в больнице. Автомобиль и водителя объявили в розыск. Горожан просят посматривать по дворам, не найдется ли в каком из них «Лада» с характерными повреждениями передней части.
И напомним, что пострадавших после ДТП врачи не рекомендуют поднимать, передвигать и увозить с места происшествия самостоятельно — лучше дождаться скорой, сотрудники которой окажут помощь профессионально. Неумелая помощь может усугубить ситуацию, если у потерпевшего окажутся внутренние повреждения. Исключения составляют ситуации, когда жизни пострадавшего угрожает непосредственная опасность, например, он находится в загоревшейся машине.