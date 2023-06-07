Сбитого на Выборгском шоссе мальчика в больницу увезли на попутке

После ДТП в Выборгском районе Петербурга, в результате которого погиб ребенок, искали сначала не ту машину. Оказалось, что в больницу пострадавшего увезли не на скорой, и это запутало очевидцев.



По информации «Дорожного инспектора», сбитый мальчик был в сопровождении няни, и после ДТП она повезла ребенка в больницу сама, не дожидаясь скорой. Очевидцы рассказали полицейским, что женщина с травмированным ребенком уехали с места ДТП на автомобиле KIA, и сначала правоохранители объявили в розыск эту машину. Через некоторое время «КИА» задержали у дома 30 по Планерной улице, однако водитель пояснил, что просто помог довезти пострадавшего до больницы.