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    После гибели ребенка в ДТП на севере Петербурга возбуждено дело. Скрывшегося водителя ищут

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    Уголовное дело возбудили следователи ГУ МВД после гибели мальчика в результате аварии в Выборгском районе Петербурга.

    Как сообщили в пресс-службе главка 7 июня, дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» в отношении водителя скрывшейся машины. Его розыск ведется.

    «Фонтанка» писала, что 10-летнего мальчика сбили накануне около 22:30 у дома 11 по Выборгскому шоссе. Он переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. В этот момент его сбил, предположительно, черный ВАЗ-2115.

    Ребенка довезли до больницы, но спасти не успели.

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