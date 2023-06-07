После гибели ребенка в ДТП на севере Петербурга возбуждено дело. Скрывшегося водителя ищут

Уголовное дело возбудили следователи ГУ МВД после гибели мальчика в результате аварии в Выборгском районе Петербурга.



Как сообщили в пресс-службе главка 7 июня, дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» в отношении водителя скрывшейся машины. Его розыск ведется.



«Фонтанка» писала, что 10-летнего мальчика сбили накануне около 22:30 у дома 11 по Выборгскому шоссе. Он переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. В этот момент его сбил, предположительно, черный ВАЗ-2115.

