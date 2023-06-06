Число пассажиров на внутренних рейсах в России стало рекордным за 15 лет

Объем внутренних пассажирских авиаперевозок в России в январе — апреле достиг 22,5 миллиона человек, что является максимальным значением за последние 15 лет , сообщает 6 июня РБК. Этот показатель превышает результаты аналогичного периода прошлого года на 15,5%.

Росту внутренних авиаперевозок способствовало в том числе закрытие международных рынков из-за санкций. Однако сейчас из-за сокращения субсидирования количество маршрутов сократилось почти в 1,5 раза и ожидается заметный рост цен на билеты — примерно на 5–5,5%.

Количество пассажиров на международных рейсах также увеличилось. За первые четыре месяца текущего года было перевезено 6,3 миллиона человек, что на 27,5% больше, чем в 2022 году. Однако это число всё еще на 54,3% ниже рекордного показателя 2019 года.

Прогнозируется, что общий пассажиропоток в 2023 году составит 101 миллион пассажиров, заявил в конце марта министр транспорта Виталий Савельев. Из этого числа 81,9 миллиона составят внутренние перевозки, что предполагает рост на 5,4% по сравнению с 2022 годом, но снижение на 6,4% по сравнению с 2021 годом. Это будет связано с уменьшением государственной поддержки.

Общий бюджет трех программ субсидирования перевозок составит в этом году 25 миллиардов рублей, что позволит перевезти более 3,8 миллиона пассажиров по 412 маршрутам. В 2022 году на эти программы выделялось 27,2 миллиарда рублей и было перевезено 4,8 миллиона пассажиров по 598 маршрутам.