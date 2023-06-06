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    Город Алешки почти полностью затоплен после подрыва Каховской ГЭС

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    Город Алешки Херсонской области практически полностью затоплен, по другую сторону города бушуют лесные пожары после артобстрелов. Об этом в своем telegram-канале 6 июня сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

    «Самая сложная ситуация сейчас в Алешках. Город затоплен практически полностью», — заявил Андрей Алексеенко, отметив, что эвакуация людей сейчас возможна только на спецтехнике.

    В Алешки направляют грузовики «Урал» и КАМАЗ, из Крыма везут спасательные плавсредства МЧС — работу курирует начальник МЧС Херсонской области Иван Павленко. В регионе проблемы со связью, что усложняет и без того трудную ситуацию.

    В прибрежных районах уже стоят больше 100 автобусов для эвакуации населения. В других населенных пунктах готовят 5 тысяч мест для эвакуированных.

    Ночью 6 июня была частично разрушена Каховская ГЭС. Из-за разрушенной дамбы хлынул Днепр, в результате чего под угрозой затопления оказались жители Новокаховского округа, Алешкинского и Голопристанского районов Херсонской области. Власти ввели режим ЧС на этих территориях, а также призвали жителей прибрежных районов собрать личные вещи и документы, взять продукты питания на 3 дня и питьевую воду. Меньше всего повезло обитателям зоопарка «Сказочная Диброва» в Новой Каховке*. Сообщается, что в результате наводнения погибли все животные, кроме уток и лебедей.

    *Обновление от 19:25:

    ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что информация о гибели животных в зоопарке Новой Каховки из-за подтопления не соответствует действительности. «В городе нет зоопарка», — сказали там.

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