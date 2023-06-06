Путин наградил Захара Прилепина орденом Мужества

Писатель Захар Прилепин получил орден Мужества, его погибшему соратнику Александру Шубину вручат орден посмертно. Указ о награждении 6 июня подписал президент России Владимир Путин.



6 мая автомобиль Прилепина взорвали в поселке Пионерский Нижегородской области, мужчину госпитализировали с ранениями. Его водитель, Александр Шубин, погиб. Уточняется, что Шубин служил вместе с Прилепиным до и после 24 февраля 2022 года, в том числе в составе батальона Росгвардии «Оплот».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Полиция задержала подозреваемого в причастности к покушению на жизнь Прилепина. Его зовут Александр Пермяков, и на допросе он признался следователю, что действовал по заданию украинских спецслужб.