    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 13

    5 м/с, зап

    764мм

    37%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.33eur87.03

    Путин наградил Захара Прилепина орденом Мужества

    1563
    26 комментариев

    Писатель Захар Прилепин получил орден Мужества, его погибшему соратнику Александру Шубину вручат орден посмертно. Указ о награждении 6 июня подписал президент России Владимир Путин.

    6 мая автомобиль Прилепина взорвали в поселке Пионерский Нижегородской области, мужчину госпитализировали с ранениями. Его водитель, Александр Шубин, погиб. Уточняется, что Шубин служил вместе с Прилепиным до и после 24 февраля 2022 года, в том числе в составе батальона Росгвардии «Оплот».

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Полиция задержала подозреваемого в причастности к покушению на жизнь Прилепина. Его зовут Александр Пермяков, и на допросе он признался следователю, что действовал по заданию украинских спецслужб.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ15
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 26

    Гость06 Июн 2023 в 16:52
    😁😁😂😂👌
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    26
    close