Из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС могут возникнуть перебои с водоснабжением Крыма

Из-за разрушения дамбы Новокаховской ГЭС и неконтролируемого сброса воды в Днепре может быть нарушено водоснабжение Крыма, заявил утром 6 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.
Северо-Крымский канал берет начало в Новой Каховке выше дамбы Новокаховской ГЭС. В 2014 году украинские власти перекрыли подачу воды в канал, и Крым столкнулся с дефицитом воды для сельскохозяйственных нужд. Канал вновь заработал только в марте 2022 года, когда российские войска заняли Новую Каховку. Падение уровня Днепра из-за разрушения дамбы вновь может осушить 400-километровый Северо-Крымский канал, который поставляет до 380 м3 воды в секунду. При работе на проектной мощности, в степные районы полуострова по нему доставлялось до 1 500 млн м3 воды, которая почти вся использовалась для орошения сельхозугодий северного и восточного Крыма.
Ранее стало известно о разрушении 11 из 28 пролетов дамбы Каховской ГЭС из-за массированного обстрела. Из-за этого сотни домов по левому берегу Днепра могут оказаться в зоне затопления.