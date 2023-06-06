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    Из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС могут возникнуть перебои с водоснабжением Крыма

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    Из-за разрушения дамбы Новокаховской ГЭС и неконтролируемого сброса воды в Днепре может быть нарушено водоснабжение Крыма, заявил утром 6 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

    Фото: Wikipedia
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    Северо-Крымский канал берет начало в Новой Каховке выше дамбы Новокаховской ГЭС. В 2014 году украинские власти перекрыли подачу воды в канал, и Крым столкнулся с дефицитом воды для сельскохозяйственных нужд. Канал вновь заработал только в марте 2022 года, когда российские войска заняли Новую Каховку. Падение уровня Днепра из-за разрушения дамбы вновь может осушить 400-километровый Северо-Крымский канал, который поставляет до 380 м3 воды в секунду. При работе на проектной мощности, в степные районы полуострова по нему доставлялось до 1 500 млн м3 воды, которая почти вся использовалась для орошения сельхозугодий северного и восточного Крыма.

    Ранее стало известно о разрушении 11 из 28 пролетов дамбы Каховской ГЭС из-за массированного обстрела. Из-за этого сотни домов по левому берегу Днепра могут оказаться в зоне затопления.

    Фото: Wikipedia

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