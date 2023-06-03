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    Fan ID «самоотменился» перед последним туром Российской премьер-лиги

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    11 комментариев

    Скандальный Fan ID, из-за которого фанаты в знак протеста перестали ходить на футбол, не сработал перед последним туром Российской премьер-лиги. Об этом 3 июня сообщили очевидцы.

    Как рассказал читатель «Фонтанки» Денис, перед игрой с «Факелом», которая прошла в Петербурге, любители футбола не смогли загрузить приложение «Болельщик». Именно оно используется для верификации Fan ID, и именно в него загружается информация о купленных билетах.

    «Обычно без этого на стадионы не пускают, но в этот раз скауты на входе просили показать хотя бы просто пришедшие на почту билеты, без Fan ID», — добавил Денис. По его словам, пропускать людей на стадион старались быстрее.

    Аналогичная ситуация произошла, например, на матче «Оренбург» — «Динамо», сообщает sports.ru. Информацию изданию подтвердил бывший руководитель Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

    Отмечается, что причиной заминки стали Госуслуги. Якобы они зависли, потому гости смогли попасть на трибуны без Fan ID.

    Напомним, что оформление карт болельщика для того, чтобы иметь возможность прохода на игры, началось в России в июле 2022 года. Фанаты отнеслись к нововведению крайне негативно и попросту бойкотировали матчи чемпионата. Зато начали осваивать новые виды спорта. В частности, гандбол.

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    Fan IDГосуслуги
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    Комментарии 11

    03 Июн 2023 в 20:56
    Можно навсегда эту чушь отменить, Fan ID?
    +0−0
    Гость03 Июн 2023 в 20:03
    Как зарегистрироваться наьгосуслугах считай твой номер смеяться все кто то могут, айтишники активно сливают базу
    +0−0
    Neiropitec03 Июн 2023 в 20:03
    Надо делать систему, которая будет докализовывать сбои сервисов на основе нейросети. Пусть вместо одного компа ставят два, один всегда дублирующий. Также пусть новые версии выкатывают ночью, чтобы ничего не ломалось
    +0−0
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