Fan ID «самоотменился» перед последним туром Российской премьер-лиги

Скандальный Fan ID, из-за которого фанаты в знак протеста перестали ходить на футбол, не сработал перед последним туром Российской премьер-лиги. Об этом 3 июня сообщили очевидцы.



Как рассказал читатель «Фонтанки» Денис, перед игрой с «Факелом», которая прошла в Петербурге, любители футбола не смогли загрузить приложение «Болельщик». Именно оно используется для верификации Fan ID, и именно в него загружается информация о купленных билетах.



«Обычно без этого на стадионы не пускают, но в этот раз скауты на входе просили показать хотя бы просто пришедшие на почту билеты, без Fan ID», — добавил Денис. По его словам, пропускать людей на стадион старались быстрее.

