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    Суд в Петербурге отправил в колонию четырёх телефонных мошенников, которые обманули не меньше двадцати пенсионеров

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    6 комментариев

    Куйбышевский райсуд вынес приговор четверым фигурантам дела о серии краж. Их жертвами стали два десятка жителей города.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 2 июня, Владислав Лорд, Дмитрий Миронов, Алексей Гущин и Александр Лобанов, по версии следствия, были участниками группы, которая системно с 2019 по 2020 год добивалась по телефону от пенсионеров перевода денег на подконтрольные счета. Подсудимые как раз занимались съемом денег со счетов и переводов их на Украину. Себе они оставляли проценты.

    Всего за год их жертвами стали 42 человека. Лорда приговорили к 4 годам и 6 месяцам в колонии общего режима, Лобанова к сроку на полгода меньше. Его взяли под стражу в зале суда, как и Миронова (срок 4 года в колонии), и Гущина (срок 3 года 8 месяцев).

    В пользу 19 пострадавших было взыскано 4 млн 863 тыс. рублей.

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    Комментарии 6

    Гость02 Июн 2023 в 14:47
    Маловато будет, да и из колониального колл-центра они тоже могут продолжить свою телефонную деятельность, им все равно где сидеть. 42 человека обманули, а компенсация всего 4 ляма, что-то не бьются цифры.
    +1−0
    BorisN02 Июн 2023 в 14:35
    Мало дали. Через год выйдут
    +1−0
    alexpv02 Июн 2023 в 14:28
    Так значит наши родные орудуют, а то все говорили, что это с Украины звонки идут.
    +0−1
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