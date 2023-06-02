Суд в Петербурге отправил в колонию четырёх телефонных мошенников, которые обманули не меньше двадцати пенсионеров

Куйбышевский райсуд вынес приговор четверым фигурантам дела о серии краж. Их жертвами стали два десятка жителей города.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 2 июня, Владислав Лорд, Дмитрий Миронов, Алексей Гущин и Александр Лобанов, по версии следствия, были участниками группы, которая системно с 2019 по 2020 год добивалась по телефону от пенсионеров перевода денег на подконтрольные счета. Подсудимые как раз занимались съемом денег со счетов и переводов их на Украину. Себе они оставляли проценты.
Всего за год их жертвами стали 42 человека. Лорда приговорили к 4 годам и 6 месяцам в колонии общего режима, Лобанова к сроку на полгода меньше. Его взяли под стражу в зале суда, как и Миронова (срок 4 года в колонии), и Гущина (срок 3 года 8 месяцев).
В пользу 19 пострадавших было взыскано 4 млн 863 тыс. рублей.