За победу в «Большой книге» поборются Водолазкин, Сальников и Прилепин

В четверг, 1 июня, литературная премия «Большая книга» объявила список финалистов. В него вошли 15 произведений.
В числе тех, кто поборется за призовые места, оказались как именитые авторы — Евгений Водолазкин («Чагин»), Алексей Сальников («Оккульттрегер»), Захар Прилепин с биографией Михаила Шолохова («Шолохов. Незаконный»), Юрий Буйда («Дар речи») и Эдуард Веркин (дилогия «снарк. снарк»), так и молодые писатели: Александра Шалашова («Салюты на той стороне»), Хелена Побряжина («Валсарб»), Михаил Турбин («Выше ноги от земли»), Родион Мариничев («Комендань»). Три автора — Шалашова, Турбин и Мариничев — в свое время оказывались в финале и даже занимали призовые места премии «Лицей», «младшего брата» «Большой книги».
Также в короткий список попала книга автора нынешнего «Тотального диктанта» Василия Авченко «Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем». Еще жюри прочтет биографию Антона Носика «Создатель. Жизнь и приключения Антона Носика, отца Рунета, трикстера, блогера и первопроходца, с описанием трёх эпох Интернета в России», написанную Михаилом Визелем, и альтернативную историю о царской семье «ОТМА. Спасение Романовых», созданную режиссером и сценаристом Алексеем Колмогоровым.
Кроме того, в финал «Большой книги» вышел роман «Комитет охраны мостов» в прошлом журналиста Дмитрия Захарова, вдохновленный делом «Нового величия» и другими резонансными новостями, «Волшебный хор» Евгения Кремчукова, также крепко завязанный на актуальную повестку, и автофикциональный (автофикшн — соединение автобиографии и художественной прозы) роман Оксаны Васякиной «Роза».
Победитель получит 3 миллиона рублей, еще два призера — по 1,5 миллиона и 1 миллиону рублей. Церемония награждения традиционно пройдет в декабре.