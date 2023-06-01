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    Franceinfo: На востоке Франции произошла стрельба, один человек погиб и трое ранены

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    Исторический центр города Нантюа, расположенного на востоке Франции, перекрыт полицией. Неизвестный мужчина открыл стрельбу в кафе. Об этом 1 июня сообщает Franceinfo.

    Сегодня утром неизвестный, которому на вид около тридцати лет, начал стрелять в кафе. Смертельное ранение получил 19-летний посетитель заведения, пуля угодила в живот 31-летнему мужчине — его в срочном порядке на вертолете доставили в больницу. Еще у двоих посетителей кафе легкие травмы, им оказали помощь на месте.

    Пока не удалось установить личность и местонахождение нападавшего. По данным издания, с места преступления он убежал.

    «Силовики советуют жителям оставаться дома и избегать этого района», — говорится в публикации.

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