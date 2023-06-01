Franceinfo: На востоке Франции произошла стрельба, один человек погиб и трое ранены

Исторический центр города Нантюа, расположенного на востоке Франции, перекрыт полицией. Неизвестный мужчина открыл стрельбу в кафе. Об этом 1 июня сообщает Franceinfo.

Сегодня утром неизвестный, которому на вид около тридцати лет, начал стрелять в кафе. Смертельное ранение получил 19-летний посетитель заведения, пуля угодила в живот 31-летнему мужчине — его в срочном порядке на вертолете доставили в больницу. Еще у двоих посетителей кафе легкие травмы, им оказали помощь на месте.

Пока не удалось установить личность и местонахождение нападавшего. По данным издания, с места преступления он убежал.