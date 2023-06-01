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    «Фонтанка» открыла lе’ТО премией от АТОР

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    Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала финалистов и лауреатов Национальной туристической премии для медиа и PR – le'TO 2023. Главная Интернет-газета Петербурга «Фонтанка.ру» победила в номинации «Нестоличный взгляд на туризм».

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    Премию впервые получили туроператоры, а также региональные и федеральные СМИ – электронные и печатные издания, теле- и радиоканалы, которые активно и наиболее корректно освещают туристическую тематику. Победителей выбирали методом анкетирования: АТОР предложила СМИ оценить работу туроператоров и наоборот.

    А вот читатели «Фонтанки» и петербуржцы без всякого анкетирования знают, что самые массовые и зрелищные мероприятия в городе – дело рук редакции. Крупнейший фестиваль сап-серферов в Европе «Фонтанка-сап» в этом году пройдет уже в восьмой раз, а велопробег ЗСД-фест уже завтра отметит свой первый пятилетний юбилей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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