В Питере — опять плыть! Открылась регистрация на Восьмой фестиваль-карнавал «Фонтанка SUP»

Звучат фанфары, у нас для вас мировая новость: открыта регистрация на Восьмой международный фестиваль сапсерфинга «Фонтанка SUP».

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





5 августа мы вновь спустим на воды Мойки наши сап-доски и пустимся в плаванье по самому красивому в мире маршруту — 8 километров по центральным водным магистралям Санкт-Петербурга. Солнце, легкая волна и море позитива — разве можно проплыть мимо такого события?



Регистрация на фестиваль «Фонтанка SUP» по-прежнему бесплатная. Вернее, на ее карнавальную часть. Но будет еще и гонка на кубок городского портала «Фонтанка.ру». Тут спортсмены-любители и профессионалы поборются за кубок, призовые и звание самого быстрого. В этой части соревнований предполагается регистрационный взнос.



Традиционно будет много конкурсов. Нас ожидает легендарная битва русалок за корону и почетное звание «Мисс SUP». Будет и конкурс карнавальных костюмов. Можете начать фантазировать уже сейчас. Вообразите ли вы себя в образе викинга, штурмующего на драккаре берега Туманного Альбиона, или в образе Петра Первого на ботике, командующего российской флотилией, или венецианским гондольером — неважно. В декорациях великого города любая ваша фантазия будет уместна.



Международный фестиваль-карнавал «Фонтанка SUP» проводится городским порталом «Фонтанка.ру» уже в восьмой раз. За годы существования фестиваль стал одной из визитных карточек Северной столицы. Более шести тысяч любителей сапсерфинга из 7 стран и более 80 городов прошли в прошлом году 8-километровым маршрутом по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Два года подряд фестиваль «Фонтанка SUP» становится победителем Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».



В 2022-м году фестиваль вошёл в Книгу рекордов событийного туризма России как самый большой фестиваль SUP-серфинга в Европе (более 6 500 участников).

