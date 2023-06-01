ФСБ: Американцы шпионили за россиянами с помощью устройств Apple

ФСБ России раскрыла разведывательную деятельность американских спецслужб, которые следили за россиянами с помощью вредоносного программного обеспечения на устройствах Apple. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба ведомства.
«Заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки», — заявили там.
Помимо отечественных абонентов, вредоносное ПО было вшито в устройства, сим-карты которых зарегистрированы на диппредставительства и посольства в России. В их числе оказались представители стран блока НАТО, стран СНГ, а также посольства Израиля, Сирии и Китая.
Российские спецслужбы сделали вывод, что Apple тесно сотрудничает с американской разведкой — АНБ США, что не соответствует той политике конфиденциальности персональных данных, которую декларирует американская компания.
В ФСБ убеждены, что Apple предоставляет спецслужбам США возможность наблюдать за любыми людьми, интерес к которым проявит Белый дом. В первую очередь это «партнеры по антироссийской деятельности» и американские граждане.