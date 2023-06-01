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    ФСБ: Американцы шпионили за россиянами с помощью устройств Apple

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    37 комментариев

    ФСБ России раскрыла разведывательную деятельность американских спецслужб, которые следили за россиянами с помощью вредоносного программного обеспечения на устройствах Apple. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба ведомства.

    «Заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки», — заявили там.

    Помимо отечественных абонентов, вредоносное ПО было вшито в устройства, сим-карты которых зарегистрированы на диппредставительства и посольства в России. В их числе оказались представители стран блока НАТО, стран СНГ, а также посольства Израиля, Сирии и Китая.

    Российские спецслужбы сделали вывод, что Apple тесно сотрудничает с американской разведкой — АНБ США, что не соответствует той политике конфиденциальности персональных данных, которую декларирует американская компания.

    В ФСБ убеждены, что Apple предоставляет спецслужбам США возможность наблюдать за любыми людьми, интерес к которым проявит Белый дом. В первую очередь это «партнеры по антироссийской деятельности» и американские граждане.

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    Комментарии 37

    Гость01 Июн 2023 в 11:56
    а всех покупателей теперь признают иноанентами? =))))
    +0−0
    DanCitizen01 Июн 2023 в 11:56
    Срочно выделить бюджет на производство шапочек из фольги
    +0−0
    Гость01 Июн 2023 в 11:56
    Ничего. Мы за американцами по Йотафонам следим.
    +0−0
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