ФСБ: Американцы шпионили за россиянами с помощью устройств Apple

ФСБ России раскрыла разведывательную деятельность американских спецслужб, которые следили за россиянами с помощью вредоносного программного обеспечения на устройствах Apple. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба ведомства.



«Заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки», — заявили там.



Помимо отечественных абонентов, вредоносное ПО было вшито в устройства, сим-карты которых зарегистрированы на диппредставительства и посольства в России. В их числе оказались представители стран блока НАТО, стран СНГ, а также посольства Израиля, Сирии и Китая.