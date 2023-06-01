    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, ю-з

    754мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd80.99eur86.5

    Суд пересмотрел приговор топ-менеджеру МЭС Северо-Запада за взятку. Легче не стало

    2605
    4 комментария

    Приморский районный суд Петербурга огласил приговор Юрию Деревенчуку, который признан виновным в получении особо крупной взятки на должности директора по развитию филиала «ФСК ЕЭС» Магистральные электрические сети Северо-Запада. Сам он слушал вердикт уже во второй раз.

    Как сообщает 1 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, суд назначил ему 5 лет условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в 40 млн. Выплачивать его можно как раз в течение этих 5 лет по 666,6 тысячи в месяц.

    Характерно, что год назад Деревенчука уже приговорили к идентичному сроку по тому же делу. Однако в апреле 2023-го городской суд приговор отменил, он был направлен на новое рассмотрение в ином составе.

    В материалах суда фигурирует взятка в 15 млн рублей, которую Деревенчук получил за покровительство ООО РСК «Региональные электрические сети», а также попытка получить еще одну — в 37 млн — за присоединение ООО «НОВАТЭК Усть-Луга» к электрической подстанции «Слободка» (при ее получении Деревенчук был задержан три года назад, но тогда говорили о 100 млн). Тогда же задержали и отправили под домашний арест начальника отдела по договорам компании «МЭС Северо-Запада» Леонида Серебрякова. Подробнее читайте на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СудВзятка
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Maik501 Июн 2023 в 10:54
    В третий раз наградят...
    Такие нужны Москве.
    +0−0
    Гость01 Июн 2023 в 10:54
    Срок хороший,ну то есть соответствует судебной практике.Ну типа реальных сроков не давать.
    +0−0
    vasilily199101 Июн 2023 в 10:44
    а почему у такой огромной взятки нет 10 лет строгача?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close