Суд пересмотрел приговор топ-менеджеру МЭС Северо-Запада за взятку. Легче не стало

Приморский районный суд Петербурга огласил приговор Юрию Деревенчуку, который признан виновным в получении особо крупной взятки на должности директора по развитию филиала «ФСК ЕЭС» Магистральные электрические сети Северо-Запада. Сам он слушал вердикт уже во второй раз.
Как сообщает 1 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, суд назначил ему 5 лет условно с испытательным сроком
Характерно, что год назад Деревенчука уже приговорили к идентичному сроку по тому же делу. Однако в апреле 2023-го городской суд приговор отменил, он был направлен на новое рассмотрение в ином составе.
В материалах суда фигурирует взятка в 15 млн рублей, которую Деревенчук получил за покровительство ООО РСК «Региональные электрические сети», а также попытка получить еще одну — в