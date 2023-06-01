Суд пересмотрел приговор топ-менеджеру МЭС Северо-Запада за взятку. Легче не стало

Приморский районный суд Петербурга огласил приговор Юрию Деревенчуку, который признан виновным в получении особо крупной взятки на должности директора по развитию филиала «ФСК ЕЭС» Магистральные электрические сети Северо-Запада. Сам он слушал вердикт уже во второй раз.



Как сообщает 1 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, суд назначил ему 5 лет условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в 40 млн . Выплачивать его можно как раз в течение этих 5 лет по 666,6 тысячи в месяц.



Характерно, что год назад Деревенчука уже приговорили к идентичному сроку по тому же делу. Однако в апреле 2023-го городской суд приговор отменил, он был направлен на новое рассмотрение в ином составе.

