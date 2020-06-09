"МЭС Северо-Запад ФСК", взятка в 100 миллионов - это по-энергетически

автор фото Олег Харсеев/Коммерсантъ

На рассвете 9 июня к 49-летнему директору по развитию компании "МЭС Северо-Запад" Юрию Деревенчуку постучался следователь областного СК, а с ним сотрудники регионального управления ФСБ. Параллельно обыск начался у 58-летнего начальника отдела по договорам Леонида Серебрякова. Энергетикам вменяют покушение на получение взятки 100 млн рублей. По версии СК, они требовали деньги через посредника от исполнительного директора АО “Усть-Луга Ойл” Александра Спирина и гендиректора “Новатэк-Усть-Луга” Дмитрия Анищенко. Обыски прошли и в “МЭС Северо-Запад" и "Новатэк – Усть-Луга".



Масштаб: "Магистральные электрические сети Северо-Запад" - филиал государственного ПАО “ФСК ЕЭС”, которое является каркасом всей энергетической сети страны. Оборот федеральной структуры за прошлый год составил четверть триллиона с прибылью 58 млрд рублей. “Усть-Луга Ойл” тоже не карлик - оборот 27, прибыль 19 млрд. Компания занимается перевалкой нефтепродуктов в порту Усть-Луги. По итогам 2019 года через терминал прошло 21,3 млн тонн. “Новатэк Усть-Луга” - это дочка “Новатэка” бизнесмена Леонида Михельсона. Терминал перевалил 6,6 млн тонн нефтепродуктов. Оборот - 219 млрд, прибыль - 12 млрд.

Неподалёку от терминала “Усть Луги Ойл” в собственности у компании есть современная подстанция “Слободка” мощностью 110 кВ, запитанная от сетей "МЭС Северо-Запад". В октябре прошлого года компания заключила договор с ООО “Новатэк Усть-Луга” об аренде части мощностей на своей подстанции, что называется опосредованным присоединением.

По процедуре, о перераспределении мощностей частник должен уведомить “МЭС”. На этом этапе начались бюрократические проволочки. Начальник договорного отдела Серебряков неоднократно возвращал пакет документов, “выдвигая различные требования о предоставлении дополнительных документов”.



- “ФСК ЕЭС” управляет магистральными сетями мощностью 220 - 750 Киловольт. В каждом регионе есть филиал, такой как “МЭС Северо-Запад”. Они принимают энергию, например, от АЭС и гидроэлектростанций. Ниже - распределяющие сетевые компании, такие, как Ленэнерго. Но частные подстанции могут быть подключены и напрямую, как та же “Слободка”. По сути, структура “ФСК” должна выдать бумажку о том, что она уведомлена о перераспределении. Но дальше могут начаться нюансы. То запятая не там, то пары слов не хватает, - рассказал один из игроков этой отрасли.

Опасность финансового свойства для “Усть-Луги Ойл” в этой диспозиции была в том, что, не подключив по договору предприятие “Новатэка”, компания попадала бы на неисполнение обязательств. А для “Новатэк Усть-Луга” необходимость подключения, по логике, была связана с производственными программами.

В какой-то (или нужный) момент появился посредник, некий Аликимович. По версии СК, он убеждал коммерсантов перевести деньги по договору в сторону строительной компании “Эрланг Северо-Запад”. Заметим, фирма не пустышка - по данным "СПАРК-Интерфакс", оборот за прошлый год составил полмиллиарда рублей, прибыль - 35 млн. Следствие называет связью коммерческого директора этой компании Ивана Огиля. Он один из учредителей и якобы должен был обналичить сумму, да и передать. Тут любопытно, что было прописано в договоре в качестве предмета покупки. Не канцелярия же. Связаться с фирмой не удалось.



По данным СК, Аликимович был настойчив, грозил не только срывом сделки по подключению “Новатэка”, но и “дальнейшем негативном влиянии на деятельность “Усть-Луга Ойл”. Здесь уместно заметить, что в акционерах компании непростые бенефициары: дочка “Транснефти” - "Транснефть-Балтика", кипрская Capefar Limited, связанная с международным трейдером Gunvor и 49% у ООО “Толинг", подконтрольного миллиардеру Андрею Бокареву.

Что касается фигуры Деревенчука, то до 2016 года он был директором по развитию сети “МЭС Западной Сибири”. Оттуда же пришёл нынешний гендиректор “МЭС Северо-Запад” Сергей Стрельцов.

Опрошенные 47news участники рынка назвали фабулу дела системным процессом, вышедшим наружу. Якобы за подключение 1 Киловатта в организации намекали на 3-4 тысячи рублей, что, например, из потребности в 10 Мегаватт, превращается в 30-40 млн рублей. В основном, интерес к подключению в Ленобласти и Петербурге был у девелоперов, говорит один из собеседников. Если же речь шла о строительстве подстанции 110 кВ мощностью 40 Мегаватт неформальная часть могла весить 80-120 млн. Цену в 100 миллионов для объекта в Усть-Луге он назвал “в рынке”.



В пресс-службе МЭС Северо-Запада сообщили, что оказывается содействие следственным органам (хоть бы кто-нибудь хоть раз в такой ситуации сказал, мол, не оказывается содействие). В пресс-службе “Усть-Луга Ойл” ответили: принято решение не комментировать. Хотелось добавить, что поздно не комментировать. Секретарь пресс-секретаря компании “Новатэк” пообещала передать интерес 47news руководителю. Наверняка он уже услышал наш вопрос. Тем временем, по данным нашего издания, помимо Деревенчука и Серебрякова в СК Ленобласти ещё трое человек.

Адвокат Деревенчука Юлианна Ларина и защитница Серебрякова Анастасия Жимирова коротко сообщили 47news, что будут возражать против избрания меры пресечения, связанной с заключением под стражу. Если, конечно, следствие выйдет в суд с таким предложением.

Виктор Смирнов,

47news.ru

