По делу о многомиллионной взятке под домашний арест отправили еще одного топ-менеджера «МЭС Северо-Запад»
Приморский районный суд избрал меру пресечения в отношении 59-летнего начальника отдела по договорам компании «МЭС Северо-Запад» Леонида Серебрякова. Об этом 11 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Серебрякова отправили под домашний арест, в то время как следствие просило взять его под стражу и доставить в следственный изолятор. Срок меры пресечения — до 8 августа 2020 года.
Ранее, несмотря на заявления о коронавирусе, на два месяца арестовали 49-летнего Юрия Деревенчука, директора по развитию «МЭС Северо-Запад».
«Фонтанка» подробно писала о задержании топ-менеджеров этой компании. Деревенчуку и Серебрякову вменяют покушение на получение взятки 100 млн рублей. По версии СК, они требовали деньги через посредника от исполнительного директора АО «Усть-Луга Ойл» Александра Спирина и гендиректора «Новатэк-Усть-Луга» Дмитрия Анищенко.