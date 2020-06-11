По делу о многомиллионной взятке под домашний арест отправили еще одного топ-менеджера «МЭС Северо-Запад»

Приморский районный суд избрал меру пресечения в отношении 59-летнего начальника отдела по договорам компании «МЭС Северо-Запад» Леонида Серебрякова. Об этом 11 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Серебрякова отправили под домашний арест, в то время как следствие просило взять его под стражу и доставить в следственный изолятор. Срок меры пресечения — до 8 августа 2020 года.

Ранее, несмотря на заявления о коронавирусе, на два месяца арестовали 49-летнего Юрия Деревенчука, директора по развитию «МЭС Северо-Запад».