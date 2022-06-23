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    Топ-менеджер «МЭС Северо-Запад» получил в Петербурге условный срок за взяточничество

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    1 комментарий

    Приморский райсуд Петербурга приговорил к условному сроку Юрия Деревенчука –директора по развитию филиала «ФСК ЕЭС» «Магистральные электрические сети Северо-Запад». Он успел получить взятку в 15 млн рублей, а хотел — еще 37 миллионов.

    Как отмечают 23 июня в объединенной пресс-службе городских судов, Деревенчук и «иное лицо» хотели получить деньги за опосредованное присоединение ООО «НОВАТЭК Усть-Луга» к электрической подстанции «Слободка», но были задержаны. Кроме того, сам фигурант получил более 15 миллионов за покровительство ООО РСК «Региональные электрические сети».

    С Деревенчуком заключили досудебное соглашение, он получил 5 лет условно с испытательным сроком в 4 года.

    О деле «Фонтанка» подробно рассказывала, но ранее в нем фигурировала сумма взятки в 100 миллионов рублей. Под «иным лицом», вероятно, подразумевается начальник отдела по договорам филиала «ФСК ЕЭС» Леонид Серебряков.

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    Комментарии (1)

    VVM1962
    путинский резерв в работе. Вот это командочку сколотил за двадцатилетие.
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