Топ-менеджер «МЭС Северо-Запад» получил в Петербурге условный срок за взяточничество

Приморский райсуд Петербурга приговорил к условному сроку Юрия Деревенчука –директора по развитию филиала «ФСК ЕЭС» «Магистральные электрические сети Северо-Запад». Он успел получить взятку в 15 млн рублей, а хотел — еще 37 миллионов.
Как отмечают 23 июня в объединенной пресс-службе городских судов, Деревенчук и «иное лицо» хотели получить деньги за опосредованное присоединение ООО «НОВАТЭК Усть-Луга» к электрической подстанции «Слободка», но были задержаны. Кроме того, сам фигурант получил более 15 миллионов за покровительство ООО РСК «Региональные электрические сети».
С Деревенчуком заключили досудебное соглашение, он получил 5 лет условно с испытательным сроком в 4 года.
О деле «Фонтанка» подробно рассказывала, но ранее в нем фигурировала сумма взятки в 100 миллионов рублей. Под «иным лицом», вероятно, подразумевается начальник отдела по договорам филиала «ФСК ЕЭС» Леонид Серебряков.