Топ-менеджер «МЭС Северо-Запад» получил в Петербурге условный срок за взяточничество

Приморский райсуд Петербурга приговорил к условному сроку Юрия Деревенчука –директора по развитию филиала «ФСК ЕЭС» «Магистральные электрические сети Северо-Запад». Он успел получить взятку в 15 млн рублей, а хотел — еще 37 миллионов.

Как отмечают 23 июня в объединенной пресс-службе городских судов, Деревенчук и «иное лицо» хотели получить деньги за опосредованное присоединение ООО «НОВАТЭК Усть-Луга» к электрической подстанции «Слободка», но были задержаны. Кроме того, сам фигурант получил более 15 миллионов за покровительство ООО РСК «Региональные электрические сети».



С Деревенчуком заключили досудебное соглашение, он получил 5 лет условно с испытательным сроком в 4 года.

