    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 11

    1 м/с, зап

    755мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd80.99eur86.5

    «Будешь меньше руками махать». На пляже под Нижним Тагилом стаффордширский терьер напал на ребёнка

    605
    2 комментария

    Стаффордширский терьер покусал ребенка на пляже под Нижним Тагилом. Хозяйка пса вместо помощи ребенка прочла ему лекцию о правильном поведении с собаками. О случившемся в поселке Лая мама пострадавшего 10-летнего мальчика 1 июня рассказала E1.RU.

    По словам женщины, 30 мая сын вместе с друзьями во время прогулки зашли на пляж, чтобы проверить температуру воды, поскольку приближается купальный сезон. Мальчик рассказал, что там отдыхала женщина с двумя собаками. Намордников на псах не было, впрочем, как и поводков. Одна из собак набросилась и сильно искусала ребенка в момент, когда тот хотел потрогать воду. Владелица не стала вызывать для пострадавшего ребенка скорую. Вдобавок, как говорит мама, еще и накричала на ее сына, мол, «так тебе и надо, в следующий раз меньше будешь руками махать».

    Женщина вместе с другими жителями поселка провела целое расследование, чтобы найти хозяйку стаффордширских терьеров. Та оказалась бьюти-мастером из Нижнего Тагила. Покусанный мальчик на фото опознал, как ее саму, так и ее питомцев. Утверждается, что псы и раньше вели себя агрессивно.

    Женщина написала заявление в полицию. По данному факту в отделе полиции 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение, — сообщили правоохранители.

    Ранее сообщалось, что от нападения стаффордширского терьера погибла воспитательница детского сада в Богородске Нижегородской области.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Собака напала на ребенкаБойцовская собакаНападение собаки на ребенка
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close