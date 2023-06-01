«Будешь меньше руками махать». На пляже под Нижним Тагилом стаффордширский терьер напал на ребёнка

Стаффордширский терьер покусал ребенка на пляже под Нижним Тагилом. Хозяйка пса вместо помощи ребенка прочла ему лекцию о правильном поведении с собаками. О случившемся в поселке Лая мама пострадавшего 10-летнего мальчика 1 июня рассказала E1.RU.



По словам женщины, 30 мая сын вместе с друзьями во время прогулки зашли на пляж, чтобы проверить температуру воды, поскольку приближается купальный сезон. Мальчик рассказал, что там отдыхала женщина с двумя собаками. Намордников на псах не было, впрочем, как и поводков. Одна из собак набросилась и сильно искусала ребенка в момент, когда тот хотел потрогать воду. Владелица не стала вызывать для пострадавшего ребенка скорую. Вдобавок, как говорит мама, еще и накричала на ее сына, мол, «так тебе и надо, в следующий раз меньше будешь руками махать».