Стаффордширский терьер насмерть загрыз воспитательницу детского сада в Богородске

Воспитательница детского сада погибла от нападения собаки в Богородске Нижегородской области. Смертельные травмы 27-летней женщине нанес пес бойцовской породы, пишет 29 мая NN.RU.



Женщина с мужем и двумя детьми жила в частном доме. В воскресенье, 28 мая, она, как обычно, вышла во двор накормить стаффордширского терьера, но тот внезапно набросился на хозяйку и схватил за шею. Муж бросился на помощь жене и застрелил собаку, но было уже поздно. Женщина скончалась от полученных травм.



Что могло спровоцировать собаку на агрессию, пока неизвестно. По факту случившегося проводится проверка.

