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    В Петербурге задержали мужчину, который бесстыже ловил ускользающее тепло

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    Взять всё от погоды перед обещанным синоптиками похолоданием решился мужчина в Московском районе Петербурга. Его пыл остудили сначала неласковый май, а потом росгвардейцы.

    О нарушителе спокойствия 31 мая сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Внимание жителей Новоизмайловского проспекта он привлёк, на их глазах избавившись от одежды.

    Демонстрация не затянулась. День клонился к вечеру, столбик термометра успел сползти с максимальных +15.

    Облачившись снова, прохожий нырнул во дворы. Ушёл недалеко.

    Невольно увидевшие лишнее в пять часов вечера позвонили в правоохранительные органы. Патрульный наряд вневедомственной охраны через десять минут по приметам нагнал 42-летнего мужчину.

    Греться за составлением административного протокола его увезли в 29 отдел полиции.

    В последние дни весны в прогнозах зачастили кратковременные дожди, ветер и облачность. Синоптики не обнадёживают — в начале лета будет и холоднее.

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