В Петербурге задержали мужчину, который бесстыже ловил ускользающее тепло

Взять всё от погоды перед обещанным синоптиками похолоданием решился мужчина в Московском районе Петербурга. Его пыл остудили сначала неласковый май, а потом росгвардейцы.
О нарушителе спокойствия 31 мая сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Внимание жителей Новоизмайловского проспекта он привлёк, на их глазах избавившись от одежды.
Демонстрация не затянулась. День клонился к вечеру, столбик термометра успел сползти с максимальных +15.
Облачившись снова, прохожий нырнул во дворы. Ушёл недалеко.
Невольно увидевшие лишнее в пять часов вечера позвонили в правоохранительные органы. Патрульный наряд вневедомственной охраны через десять минут по приметам нагнал 42-летнего мужчину.
Греться за составлением административного протокола его увезли в 29 отдел полиции.
В последние дни весны в прогнозах зачастили кратковременные дожди, ветер и облачность. Синоптики не обнадёживают — в начале лета будет и холоднее.