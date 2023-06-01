В Петербурге задержали мужчину, который бесстыже ловил ускользающее тепло

Взять всё от погоды перед обещанным синоптиками похолоданием решился мужчина в Московском районе Петербурга. Его пыл остудили сначала неласковый май, а потом росгвардейцы.



О нарушителе спокойствия 31 мая сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Внимание жителей Новоизмайловского проспекта он привлёк, на их глазах избавившись от одежды.

Демонстрация не затянулась. День клонился к вечеру, столбик термометра успел сползти с максимальных +15.

Облачившись снова, прохожий нырнул во дворы. Ушёл недалеко.

Невольно увидевшие лишнее в пять часов вечера позвонили в правоохранительные органы. Патрульный наряд вневедомственной охраны через десять минут по приметам нагнал 42-летнего мужчину.