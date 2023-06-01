Они приближаются. Какие средства спасут от комаров и кого чаще кусают

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Вы знали, что комаров можно выгнать из квартиры, если высадить на подоконнике определенные растения? А о том, что против этих насекомых эффективны эфирные масла? Как этим летом бороться с кровопийцами и кого они кусают чаще, рассказывают коллеги из The Girl, Marie Claire и «Доктора Питера».

Почему комары кусают именно вас То, что комары кусают людей выборочно, — это правда. Так, ученые установили, что существует связь между группой крови человека и его привлекательностью для комаров. В рамках исследования 2019 года, проведенного на Шри-Ланке, комаров «кормили» образцами крови разных групп. Оказалось, что насекомые чаще выбирали «кормушку» с первой.



Еще более раннее японское исследование 2004 года также доказало, что комары «приземляются» на людей с первой группой крови значительно чаще (83,3%), чем на людей со второй.



Как рассказал эксперт МГУ Вадим Марьинский, комаров чаще всего привлекает запах и тепло человеческого тела. Поэтому в первую очередь комар будет кусать того, кто сильно потеет, то есть полных людей, страдающих гипергидрозом, беременных. Их тела выделяют больше тепла и углекислого газа.

В ходе другого исследования выяснилось, что комары выбирают тех, кто только что выпил пива — даже совсем немного.

Наконец, черный, темно-синий и красный цвета могут быть более привлекательными для комаров. Ученые доказали, что особенно часто комары садятся на людей в черном, но почему — неизвестно.

Каких растений боятся комары Бархатцы Эти цветы содержат природное химическое вещество, которое своим запахом отпугивает большинство насекомых, в том числе комаров. Попробуйте поставить на подоконник пару горшков с бархатцами — заметите эффект уже с первой ночи. Цимбопогон (лемонграсс) Это один из самых популярных натуральных репеллентов от насекомых. Масло этого растения обладает противовоспалительными, антисептическими и инсектицидными свойствами. Посадите траву на балконе, за окном или поставьте горшок с ней на подоконник. Герань Это красивое растение содержит гераниол — активный ингредиент в натуральных спреях от насекомых. Можете смело сажать эти цветы вокруг своего дома или добавить парочку горшков с геранью в спальню.

Перечная мята У этого сорта мяты в листьях — высокая концентрация пулегона. Это природный пестицид, отталкивающий не только комаров, но еще мышей, пауков и муравьев. К тому же, если у вас дома появится мята, то всегда можно будет добавить пару листиков в чай, а в жару — в любой холодный напиток.

Базилик Это растение не только съедобное, но и крайне эффективное в борьбе против комаров. Потому что листья базилика содержат эстрагол. Именно это органическое вещество и придает базилику специфический «земляной» запах.

Лаванда Запах лаванды не только отгонит комаров, но и поможет вам лучше засыпать. Если нет возможности поставить в комнату горшок или вазу с этим растением, используй эфирное масло или хотя бы спрей для дома с таким запахом. Кошачья мята Растение содержит масло непеталактона — тот самый компонент, который привлекает кошек, но отталкивает комаров. Только если у вас дома живет пушистый друг, следите, чтобы вся мята не досталась ему. Какие средства спасут от комаров Тем, кто предпочитает покупать спреи в магазинах, советуем обратить внимание на концентрацию репеллента. Этот показатель обозначается аббревиатурой DEET. Если вы не едете в Африку, концентрации в 20% вполне хватит.



Но натуральный репеллент можно сделать и самостоятельно. Способ № 1 Нужно: 40 капель эфирного масла розмарина, 20 капель эфирного масла лемонграсса, ½ чайной ложки глицерина и три колпачка настойки гамамелиса.

Эфирные масла добавьте по каплям непосредственно во флакончик, затем — глицерин и настойку. Закройте горлышко пальцем и энергично встряхните, чтобы все компоненты смешались. Через час средство будет готово к отражению атаки насекомых. Сделайте тест: нанесите его на небольшой кусочек кожи и подождите несколько часов. Если не возникнет никаких проблем — красноты, жжения, зуда, можете использовать на себе. Средство нужно встряхивать перед применением и обновлять каждые 20–30 минут.

Если проблемы на коже есть, смойте средство тампоном, смоченным оливковым или миндальным маслом, обильно промойте холодной водой и впредь обрабатывайте им только одежду. Хранить его лучше при комнатной температуре, вдали от источников тепла и света, а использовать — в течение года.

Способ № 2 Нужно: по 4 капли эфирных масел кошачьей мяты, герани и мяты перечной, ¼ чайной ложки эфирного масла лаванды, ½ чайной ложки жидкого мыла, ½ чайной ложки глицерина и три колпачка настойки гамамелиса.

Правила приготовления и использования — те же, что у первого способа. Но это средство будет крайне неприятным для насекомых и чрезвычайно приятным для вашей кожи — оно слегка охладит и поможет вам мысленно перенестись в Прованс. Соблюдайте меры предосторожности, которые мы описали в первом рецепте: эфирные масла требуют осторожности применения. Способ № 3 Нужно: по 10 капель эфирных масел эвкалипта, герани, лаванды, сладкого апельсина и мяты; ½ флакончика нерафинированного кокосового масла.

Просто добавьте все ингредиенты во флакончик и помните: во время смешивания масло должно быть жидким. У средства будет очень приятный аромат!

Что еще отпугнет от насекомых Браслет от комаров Браслеты для отпугивания насекомых выпускает сразу несколько марок. Обычно их изготавливают из хлопчатобумажной ткани и пропитывают экстрактом лемонграсса. Приложение для телефона Существуют приложения, которые умеют издавать ультразвук — он борется с надоедливыми насекомыми. Правда, эта «мелодия» может не понравиться и животным покрупнее. Антимоскитная одежда

У базовых марок, выпускающих туристическую одежду, есть линейки антимоскитной одежды — с майками, брюками, бейсболками и банданами нейтральных цветов. Конечно, эти вещи шедевром дизайнерской мысли не назовешь, но, например, женские рубашки сложно отличить от обычных. Гаджеты Гаджетов против комаров существует великое множество. Обычно для их работы не нужно никаких химикатов — приборы используют эфирные масла и распространяют ароматы герани и мяты.

