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    Ростов-на-Дону: трое пострадавших при обрушении трибуны детей в реанимации, один — на операции

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    Трое детей, пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону, сейчас остаются в реанимации, сообщает 30 мая ТАСС. Об этом агентству рассказал дежурный администратор ростовской горбольницы № 20.

    «Трое пострадавших детей находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Двое детей доставлены в реанимацию после проведенных операций. Состояние одного ребенка остается тяжелым, операция продолжается», — цитирует ТАСС сотрудника стационара.

    Известно также, что в состоянии средней тяжести находятся 11 детей. На амбулаторное лечение домой отпущены четыре ребенка.

    Напомним, несчастный случай произошел в Ростове-на-Дону в 16:25 во время футбольного матча в местной спортшколе. Под рухнувшей из-за шквалистого ветра трибуной погибла женщина. Сначала сообщалось, что среди пострадавших семь детей. Теперь очевидно, что их как минимум 19.

    Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

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