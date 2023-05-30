Ростов-на-Дону: трое пострадавших при обрушении трибуны детей в реанимации, один — на операции

Трое детей, пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону, сейчас остаются в реанимации, сообщает 30 мая ТАСС. Об этом агентству рассказал дежурный администратор ростовской горбольницы № 20 .



«Трое пострадавших детей находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Двое детей доставлены в реанимацию после проведенных операций. Состояние одного ребенка остается тяжелым, операция продолжается», — цитирует ТАСС сотрудника стационара.



Известно также, что в состоянии средней тяжести находятся 11 детей. На амбулаторное лечение домой отпущены четыре ребенка.

